– Egyre több környezetvédelmi rendezvényen jelensz meg, ez hogyan fér össze a quadozással?

– Igen, édesapámmal együtt nagyon régóta részt veszünk egy környezetvédelmi egyesület mindennapi munkájában. Nagyon sok előadást hallgattam már végig a környezet megóvásának témakörében, de magam is tartottam már hasonló témájú beszélgetéseket ovisoknak. Sokan azt gondolhatják, hogy a környezetvédelem és quadozás két ellentétes fogalmom. Így aztán még kevesebben értik, hogy férhet meg ez a kettő egymás mellet. Valójában jobban, mint az elsőre hinnénk. Például ökológiai lábnyomméréssel ez nagyon jól ki is mutatható. De azt is nagy örömmel tapasztaltam, hogy a magyarországi quad szakág milyen élen jár még az európai versenyekhez képest is s környezetvédelemben, és a fenntartható közlekedésben.

– Fontos számodra, hogy kedvenc sportod környezettudatos legyen. De miben nyilvánul ez meg?

– Szerelem és kötelesség: a quadozás a szerelmem, a környezetünk védelme pedig a kötelességem. Például a versenyeink alatt a MAMS - Quad szakág a környezetvédelmi fólia használatát kötelezően előírta, hogy a quadokból esetlegesen szivárgó olaj, vagy üzemanyag ne juthasson a talajba. Szelektíven gyűjtjük a szemetet a verseny alatt, éppen ezért mindig több szemeteszsákot használunk. A keletkezett veszélyes hulladékot, papírt, műanyagot vagy élelmiszert is külön gyűjtjük. Kulacsból fogyasztunk csapvizet, nem műanyag palackból. De azt is egyre jobban tapasztalom, hogy nem csak versenyeinken, hanem a hétköznapokban is hasonlóan figyelünk mi quadosok ezekre a dolgokra. Szinte az összes versenytársam csökkenti az ökológiai lábnyomát, amit quadozással okozunk. Édesapám, Mohácsi Balázs és Mészáros Zsolt szakági tanácsnok szinte hagyományteremtő gondolatokkal látnak el minket a versenyeken. Szerintem Magyarországon a quad szakág zölden quadozik.

– Aki rendszeresen követi a közösségi oldalaidat láthatja, egyre több legendás sportolóval futsz össze.

– Igen, legutóbb egy WRC sztárpilóta, Frank Kelly, az ír származású legenda mellé ülhettem be Miskolcon, a Kazincbarcika rally prológon, ahol több ezer ember elött quadozhattam én is. Még mindig kicsit zavarba jövök, amikor közös fotókat készítenek velem a rendezvények végén. Példaképem Paolo Diana, vele San Marinoban találkoztam először a Rallylegenden, ősszel. Nemrég pedig hazájában látogattam meg, már nem csak példaképként, hanem barátként Riminiben. Hatalmas élmény volt egy világsztárral ilyen közvetlenül beszélgetni.

– Közben pedig dübörög a magyar bajnokság is.

– Miskolcon, a Quad Arénában az idei év első Quad Track Országos Bajnoksága volt. Nagy küzdelem mellett, a három futamból álló versenyen a második helyre tudtam feljönni. Rajthoz álltam még Nagykanizsán is, egy quad cross versenyen, ahova számos országból érkeztek versenyzők. Nagyon jól éreztem magam a nemzetközi mezőnyben, és magabiztosan álltam fel a rajtgép elé. Az első futamban egy nagyon jól elkapott rajt után, több mint a féltávig én voltam az élen. Azért voltam büszke magamra, mert itt nem korosztályokra voltunk bontva, hanem köbcentire. Sajnos egy kis hiba miatt kiestem a ritmusból. A két futamból álló megmérettetés után itt a dobogó második fokára állhattam fel.

– Hogyan folytatódik a versenyszezon?

Bréma mellett a Deutsche DMV Quad Shorttrack Meisterschaft bajnoki versenyén veszek részt. Szeretnék ott is dobogós helyen végezni.

– Az élet gyakran nem egy dologról szól csak. Milyen célokat tűztél ki magad elé a következő évekre?

– Ősszel a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban kezdem el a tanulmányaimat, de természetesen folytatom a magyar és a német bajnoki sorozataimat. A Kaposvári Autósport Egyesület versenyzőjeként egyre többször kerülök kapcsolatba az autóvezetéssel. Nagyon izgalmasnak találom ezt a szakágat is, így pár év múlva mindenképpen szeretném kipróbálni magam ott is.