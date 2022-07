Ahogy arról korábban beszámoltunk a Kaposvári Rákóczi FC döntetlenre játszott hazai pályán Dunaújváros ellen.

Kezdjük mindjárt a két klub múltjával, merthogy azok sokkal veretesebbek, mint a jelen(ük). A házigazda Kaposvári Rákóczi korábban hosszú éveket töltött az élvonalban. a vendég dunaújvárosiak pedig jó 20 éve meg is nyerték az NB I.-es bajnokságot. Most mind a két együttes a harmadosztály tagja, de az újvárosiaknak feltett szándéka, hogy jövő nyáron osztályt váltsanak. Náluk folytatja a Kaposvárról indult, legutóbb ezüstérmes Kisvárdáról érkezett Gosztonyi András, de a korábban Pécsen játszott Uzomi neve is ismerősen cseng, s nem véletlenül lett a mesterük az egykori válogatott játékos, majd edzőként is sikeresen tevékenykedett Horváth Ferenc.

Mindjárt a kezdés után az esélyesebb dunaújvárosiak előtt adódott egy lehetőség, a Rákóczi hálóőre, Ipacs Péter azonban a helyén volt. Ebben a játékrészben nem is volt más kaput eltaláló lövés: rendre célt tévesztettek a kísérletek. A pályán lévő játékosok – a házigazda Rákóczi kezdő csapatában kettő új arc volt, s a kispadon a cserék között is több újonnan érkező volt – sokkal inkább a hőséggel dacoltak...

A második 45 percre aztán a vendég Duna-partiak voltak inkább aktívabbak. Ez a felvonás egy újvárosi sárgával kezdődött: ez volt egyébként a meccs első és egyben utosó lapja. Amúgy a kapusok nyugodtak lehettek, lévén ők már árnyékba kerültek. Azt nem írjuk, hogy dolgoztak, mert védeni valójuk nem igazán volt, így aztán a második félidőben is maradt a gól nélküli döntetlen.