Nagy tervekkel vág neki az előttünk álló szezonnak az Investment Közutasok Kaposvári TK szuperligában szereplő férfitekecsapata. Kovács Gábor (négyszeres világbajnok), Botházy Péter (kétszeres vb-győztes), Brancsek János (kétszeres világkupa-győztes, vb ezüst- és bronz­érmes) és a májusi ifjúsági vb legjobb magyar játékosa, Juhász Bence is a somogyi megyeszékhelyen folytatja pályafutását.

– Az edzéseket július 12-én kezdtük el, de ez még csak könnyített munka, hiszen valaki még nyaral vagy el fog utazni – nyilatkozta Horváth László, az Investment Közutasok Kaposvári TK vezetőedzője. – Nem szoktunk ilyen korán golyót ragadni, de mivel változtak a célok, s lesz egy-két játékosnál még szünet, ezért úgy döntöttünk, hamarabb indítjuk el a felkészülést. Július végétől, augusztus elejétől kezdődik majd a komolyabb munka, heti három gyakorlással, de természetesen, akinek van még plusz edzésigénye, az ajtó mindig nyitva áll.

Több tornával is hangol a 2022/2023-as idényre a csapat, s az egyesület két együttest indít a bajnokságokban, egyet az élvonalban, egyet pedig a másodosztályban.

– Az első olyan megméretés, mely már erőfelmérő lesz, az az augusztus tizenharmadikai hétvégén lesz – tette hozzá Horváth László. – Úgy terveztük, hogy az első számú csapatunk Szegeden lép pályára, míg az NB II.-esek Pápán lesznek érdekeltek. Majd következik egy székesfehérvári túra, ahová a teljes keret elutazik, augusztus végén pedig ismét megrendezzük az Investment-kupát.

A keret már kialakult, az új játékosok bemutatásánál elhangzott, a dobogóra várják az együttest.

– A szponzor már elmondta az elvárásait, az alá nem lehet menni – mondta nevetve Horváth László. – De úgy gondolom, amilyen tekézők érkeztek, válogatottak, világbajnokok, reális lehet a dobogó harmadik foka. Ám nem lesz ez könnyű, hiszen sokan pályáznak az első háromba, de éppen a minap olvastam, hogy a szegediek azt nyilatkozták, hogy a kaposváriak éremért fognak küzdeni. Ha egy ilyen jó csapat vezetője is így számol velünk, akkor mi sem mondhatunk mást...

– A pálya fantasztikus, élmény rajta játszani, de még nem szoktam meg teljesen, ahhoz még sok időnek el kell telnie, ám abban reménykedek, hogy minél előbb sikerül – fogalmazott a négyszeres világbajnok Kovács Gábor, aki a somogyi együttes szakmai munkáját is segíti. – Én ajánlottam fel az egyesület vezetésének, ha szeretnék, akkor a tapasztalatomat kihasználva szívesen besegítek az edzésekbe is. Nagyon sok csapatnál megfordultam már, játszottam Ausztriában és Olaszországban is, valamint a válogatottal, illetve a klubcsapataimmal is sok nemzetközi találkozót játszottam, s ezért gondoltam úgy, felajánlom ezt a lehetőséget.

– A mértékletesség embere vagyok, ha a dobogó harmadik fokát megcsípjük, akkor több, mint elégedett leszek – tette hozzá a célokról szólva a négyszeres világbajnok. – Az utóbbi időben az én játékom is elindult felfelé, ugyanis volt egy sérülésem, melyből most tértem vissza és egyre biztatóbb a formám, ahogy az eredményeim is. Ezért is mertem belevágni a kaposvári kalandba.