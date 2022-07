A félidő derekán érkezett a második ígéretes kanizsai lehetőség: Lőrincz Bence fél méterről, egy szöglet után rúgta ki a stadionból a labdát. A középpályát bár uralta a Zvara Dávid, Gál Mátyás tengely, amely megszűrte a nagykanizsai támadások döntő százalékát, de mélységi indításokkal egyre gyakrabban kerültek a védelem mögé a vendégek. Az ivószünet előtt János Norbert életerős lövése kerülte el a jobb felsőt, míg utána Kondor Kristóf fejelt fölé. Ha ezt bő fél évvel ezelőtt írjuk, akkor az még azt jelentette volna, hogy a Rákóczi rohamoz, de már mindketten a Nagykanizsát erősítik. A somogyiak próbáltak kijönni az egyre erősödő nyomás alól, de keveset tartózkodtak a Nagykanizsa térfelén, jobbára pontrúgásból alakult csak ki helyzetük. Igaz, a 34. percben ez kis híján gólt eredményezett, azonban Pintér Norbert szöglete után Mayer Milán érkezett remekül, de két méterről fölé fejelt.

Forrás: Lang R.

A fordulást követően egy férfiasabb, küzdelmesebb lett az összecsapás, amely a cserékig nem hozott helyzetet. Ezt követően élénkült meg ismét a meccs, melynek 67. percében János Norbert egy csel után került nagy helyzetbe, de az utolsó pillanatban érkezett a kaposvári blokk. Ezt követően egy kisebb tűzijáték alakult ki a Rákóczi kapuja előtt: hárman is célba vették azt, de mindannyiszor közbelépett egy-egy láb. A kettő között Borsi Bencének is akadt dolga, nem is akármekkora, hiszen Pintér Norbert ziccerénél védett óriásit, majd Mayer Milán löketénél is a helyén volt a hálóőr. A hajrában úgy tűnt, hogy a hazaiak vannak sokkal jobb állapotban, aminek köszönhetően a maguk javára is fordíthatják a találkozót. Ennek ékes bizonyítéka volt Harsányi Dániel fejese is, aminél már többen gólt kiáltottak, de centikkel a léc fölé ment. Az ellentámadásból azonban megiramodott Szökrönyös Dániel, aki betört a tizenhatoson belülre, ahol Gál Mátyás buktatta. Elsőre bár eléggé szabályos szerelésnek tűnt, de a játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, utólag kiderült, jogosan. A labda mögé a kaposvári nevelésű, a nyáron Nagykanizsára igazoló Kondor Kristóf állt, s nem hibázott.

A hátralévő percekben mindent egy lapra feltéve, védők helyett támadókat pályára küldve rohamozott a Kaposvár, de nem tudott pontot szerezni a nyitófordulóban.

Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa 0–1 (0–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 440 néző. V.: Szommer (Illés T., Szalai D.).

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs – Borbély Á. (Kálmán Sz., a 86. percben), Kocsis B. (Mayer Máté, a 86. percben), Harsányi D., Böndi – Gál, Zvara (Ekker, a 66. percben) – Pintér N., Horváth B. (Heil, a 90. percben), Bíró D. – Mayer Milán. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

FC Nagykanizsa: Borsi – Szabó P., Kovalovszki, Kószás, Varga D. – Godzsajev-Telmán (Bence Sz., a 75. percben) – János N. (Béli, a 75. percben), Szilágyi A., Kondor (Szanyi, a 90. percben), Lőrincz B. (Szökörnyös D., a 65. percben) – Pleszkán (Kovács Gy., a 65. percben). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Kondor (a 86. percben – 11-esből).

Sárga lap: Mayer Milán (az 52. percben), illetve Kovalovszki (a 36. percben), Szilágyi A. (az 53. percben), Bence Sz. (a 83. percben), Kondor (a 89. percben).