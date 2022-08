Elek huszonhárom évesen csatlakozott a balatoniakhoz, 2015 augusztusában egy Dunaújváros elleni hazai bajnokin debütált, melynek utolsó huszonhárom percére szállt be, de ennyi is elég volt, hogy góllal nyisson. A hét év alatt 207 bajnokin szerepelt, ebből 150 alkalommal kezdőként, összesen 13 991 percet viselte a kék-sárga mezt és ez idő alatt 48 találatig jutott. Huszonhárom (!) klub ellen volt eredményes a másodosztályban; Csákvárnak ötször, a Zalaegerszegnek hatszor is beköszönt. A sok fontos találatot jegyzet, de talán a a legemlékezetesebb bajnokija egy egerszegiek elleni volt 2018 áprilisában, amikor a duplájával nyertek a siófoki Horváth Károly szakmai igazgatóval érkező kék-fehéreket A 2017/18-as szezon volt a legjobb tőle, amit tizennégy találattal zárt, a hírek szerint az élvonalban is felfigyeltek erre, ám maradt a Balaton partján, ráadásul 2019 márciusában egy csabaiak elleni bajnokin keresztszalag szakadást szenvedett, ami visszavetette a pályafutását. A 2020/21-es szezonban még összejött tizenegy találat, ám a legutóbbiban már csak négy, abból is egy büntetőből.