Korán reggel, pontosabban még valamikor hajnalban fújtak ébresztőt szombaton az eXtremeMan Nagyatád 2022 mezőnyének. A népes csapat tagjai – egészen pontosan 319 férfi és 43, nem kevésbé elszánt nő sorakozott fel a gyékényesi bányató partján a rajthoz – gyaníthatóan tovább nyomták volna az ágyat, lévén rendesen esett az eső, amikor a vízbe csobbantak. Nyolcvan perccel később kezdte meg a csatározásokat (egymással és az égiekkel is küzdve) a 143 váltó, a színeikben félezernél is több sportemberrel.

Az első etapot, a 3,8 km-es úszást a Diósgyőri VTK versenyzője, Hankó Dávid tudta le a leggyorsabban: ehhez 53:10-es idő kellett. Mögötte Szilágyi Péter (TVSE) érkezett másodikként, míg a harmadik legjobb úszó a címvédő Badar Gergő (Veszprémi Egyetem SC) volt. A nagy küzdelmet bizonyítja, hogy a második két, a harmadik pedig négy másodperccel úszott csak rosszabb időt Hankónál. A hölgyeknél Balogh-Baksza Anita (Vágta Multisport Club) volt a leggyorsabb; utána Lénártné Bene Kinga (Egri TK) és Tomaschof Kata (Ferencváros) volt a további sorrend.

A második számban, a 180 km-es kerékpározásban aztán Badar látványosan megnyomta az első kört, s már ekkor átvette a vezetést. Közben Erdélyi Dániel (Székesfehérvári Honvéd Szondi SE) és Berekméri Levente (Ferencváros) is meg tudta előzni Hankót, míg az ötödik helyen Szilágyi kerekezett be. A nőknél Balogh-Baksza Anita továbbra is maradt az élen; Tomaschof Kata hagyhatta el másodikként a kerékpáros depót, Nagy Réka pedig harmadikként.

A versenyt záró maratoni, 42,2 km-es futásban aztán a jól hajrázó Berekméri megelőzte Erdélyit – a nyitó szám, az úszás után még csak negyedik volt, innen verekedte magát az élre –, s végül több mint négy perces előnnyel nyerte a sorrendben 32. nagyatádi eXtremeMan hosszú távú országos triatlonbajnokságot, egyben nyílt nemzetközi versenyt. A bronzérem Szilágyié lett. A hölgyeknél Tomaschof Kata gyűjtötte be az aranyat, míg az ezüstöt a külföldről érkezett Marjeta Sibelja nyakába akasztották, Balogh-Baksza Anita pedig visszacsúszott a harmadik helyre.

– Az volt a legfőbb célom, hogy egyáltalán célba érjek életem első hosszú távú versenyén – mondta Berekméri Levente. – Előtte középtávon indultam, s ott nyolcadik voltam. Végül is az, hogy rajthoz álltam Nagyatádon, az edzőm érdeme, lévén ő beszélt rá. A második számnál, a kerékpározásnál már-már azon gondolkodtam, hogy feladom a versenyt. A közvetlen előttem haladó azonban lelassult, s ez erőt adott a folytatásra.

– Az edzőm azt mondta, hogy 12 óra alatt kell teljesítenem az atádi pályát, én viszont 11 órán belülre akartam szorítani az időeredményemet. A kerékpározás jelentette a holtpontot; az esős idő, a csúszóssá vált pálya sokat kivett belőlem is – folytatta Tomaschof Kata, akinek szintén ez volt élete első hosszú távú versenye.