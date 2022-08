A Fino Kaposvár együttese a következő szezonban három fronton is érdekelt lesz: a hazai pontvadászatban, a Magyar Kupában, illetve a CEV Kupában. A játékosok augusztus elején kezdték a felkészülést, bár Bozóki Bence a magyar válogatottal való szereplése miatt akkor még hiányzott, valamint az amerikai Colin Randel Donisthorpe, a kubai Tomas Alejandro Lescay Favier és Hernandez Hermes Quevedo később csatlakozik majd a többiekhez. A bajnoki nyitányig a sportolókra napi két edzés vár, illetve lesznek edzőmeccsek és felkészülési tornák is.

A szakmai stábban is történtek változások, a korábbi erőnléti edzőt, Csik Olivért a szerb Stevan Stamenkovics váltotta, a csapat fizioterapeutás segítője pedig Sitkey Mariann lett.

A Fino Kaposvár együttese október elsején mutatkozik majd be 18 órakor a Kaposvár Arénában, amikor a Bp. Kistext SE alakulatát fogadják majd. Október nyolcadikán az NB I.-ből felkerült MÁV Előre SC-Foxconn csapata látja vendégül a kaposváriakat, tizenötödikén pedig a Kecskeméti RC utazik a somogyi megyeszékhelyre. Huszonegyedikén a MFC-BME alakulatát látják vendégül, huszonnyolcadikán pedig a Pénzügyőr SE csapatát. November ötödikén Debrecenbe utaznak, majd tizenharmadikán a GreenPlan-VRCK együttese jön Kaposvárra.

November huszadikán 18 órakor kezdődik az első visszavágó a Kistext vendégeként, majd huszonötödikén a MÁV Előre SC-Foxconn együttesét fogadja a Kaposvár Aréna. December negyedikén először Kecskemétre, kilencedikén és tizenhetedikén pedig Budapestre utazik a Fino, ahol először a MAFC-BME csapatával, majd a tavalyi alapszakasz-győztes Pénzügyőrrel csap össze. Az újév után, január tizennegyedikén a DEAC ellen kezdenek, majd huszonkettedikén a kazincbarcikaiakkal zárják a pontvadászatot.

A Fino Kaposvár kerete: Nikolaj Mihajlov Manchev, Zarka Márton, Colin Randel Donisthorpe, Tomas Alejandro Lescay Favier, Kalmár Ákos, Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Iván Bence, Fenyvesi Barnabás, Tóth Gábor, Hernandez Hermes Quevedo, Bozóki Bence, Eördögh Bálint. Vezetőedző: Slobodan Prakljacsics. Másodedző: Demeter András György. Erőnléti edző: Stevan Stamenkovics.

Fotó: M. P.