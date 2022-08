Nem mindennapi pályafutás van Hegedűs Gyula háta mögött. A Debreceni VSC játékosaként háromszor nyerte meg csapatával az NB I.-es bajnokságot, míg kétszer a Ligakupát. A Vasassal a Magyar Kupa döntőjéig menetelt, a Szolnokkal aranyérmet szerzett a másodosztályban, míg a Balatonlellével háromszor ült fel a Somogy megyei első osztály trónjára. A védő 42 évesen a Balatonlelle SE színeiben lépett utoljára pályára tétmérkőzésen, de nem szakad el a labdarúgástól, ami gyermekkora óta meghatározó szerepet tölt be életében.

– A Ferencvárosban kezdtem a pályafutásomat, majd 1999-ben, az akkor a másodosztályú Kecskeméthez igazoltam – emlékezett vissza a kezdetekre Hegedűs Gyula. – Ezt követően kerültem a III. Kerülethez, amely nem sokkal később teljes mértékben átköltözött Csepelre.

A védő számára ezután következett az áttörés, hiszen 2001-ben leigazolta a Vasas és az angyalföldiek színeiben bemutatkozott az NB I.-ben, ahol összesen 135 alkalommal lépett pályára.

– Elég régen történt, de jól emlékszem a bemutatkozásomra, melyen sajnos kettő-egyre kikaptunk a Honvédtól – mondta Hegedűs Gyula. – A Vasas sajnos kiesett ebben a szezonban, én pedig a másodosztályú BKV Előréhez, majd egy idény múlva a Balaton FC-hez igazoltam. Utóbbi egy igen sikeres időszak volt a pályafutásomban, hiszen sokáig vezettük a bajnokságot, melyet végül a negyedik helyen fejeztünk be. Ezt követően többünket szerződtette a Debrecen, melynek színeiben hol több, hol kevesebb játékkal összesen három bajnoki címet szereztem. Ez után előbb Diósgyőrben, majd Szolnokon játszottam. Utóbbival feljutottunk az első osztályba, ami igen nagy bravúr volt, hiszen a városnak 62 év után lett ismét első osztályú labdarúgó-csapata. Sajnos az NB I.-es szezon elején megsérültem, sokáig nem tudtam pályára lépni, a csapat pedig nem úgy szerepelt, ahogy a vezetők elvárták, pedig amíg játszottam, gyűjtöttünk öt pontot, majd ezután már csak hármat szereztek. Télen sok labdarúgótól megváltak, köztük tőlem is, pedig nem is játszottam fél évig.

A sérülése után újra összeszedte magát a védő, aki feleségét követve került az akkor, 2011-ben harmadosztályban szereplő Veszprémhez, majd egy év múlva az osztrák amatőr ligás Vorchdorf csapatában folytatta.

– A feleségem NB I.-es kézilabdázó, ebben az időszakban Veszprémben játszott, így én is oda igazoltam – folytatta a védő. – Utána kimentem Ausztriába. Hazatérve már nem is igazán foglalkoztam a labdarúgással. Egy barátom viszont megkeresett és elhívott a BLSZ II.-ben szereplő SZAC Budapesthez.

Az élet azonban újra úgy hozta, hogy a védő komolyabb célokért küzdhetett a labdarúgósában. Anyósa halála után felesége vette át a vendéglátóegység vezetését Balatonlellén, a labdarúgó pedig követte a családját és az akkor megyei egyes klubhoz igazolt.

– Új otthonra leltem Balatonlellén – hangsúlyozta Hegedűs Gyula. – Az elmúlt öt évből rengeteg szép emléket őrzök, sok embert ismertem meg, alakítottam ki jó kapcsolatot velük. Háromszor nyertük meg a bajnokságot, bár az osztályozómérkőzéseket rendre elbuktuk. Amikor pedig sikerült feljutnunk, a Covid miatt félbeszakadt a bajnokság. Bár volt még matematikai esélyünk a bent maradásra, de amikor meghúzták a vonalat, a kiesőhelyen álltunk. Ami pedig még jobban fáj, hogy utána fel sem kért minket arra a szövetség, hogy vállaljuk újra az NB III.-at, inkább a megyéből töltötték fel a létszámot.

A védő azonban nem lehet elégedetlen, bár, mint mondja, van egy kis hiányérzete.

– Az volt a vágyam, mint sok gyereknek, aki egyszer elkezdi a focit, hogy válogatott játékos lehessek – tette hozzá. – Ez nem adatott meg, bár egyszer állítólag volt erre lehetőségem. Mikor a Balaton FC-vel vezettük a bajnokságot az akkor szövetségi kapitánynál, Lothar Matthäusnál felmerült a nevem. Nem tudom, hogy ez tényleg igaz-e, de az biztos, hogy abban az időben sok játékos kapott lehetőséget a nemzeti csapatban. A másik, hogy harminc­évesen, ha nem jön a sérülés, még tovább gyarapíthattam volna az NB I.-es meccseim számát, de nem vagyok telhetetlen, hiszen egy izomszakadás és egy alkartörésen kívül nem volt komolyabb sérülésem.

Talán ennek is köszönhető, hogy még 42 évesen is a pályán tudott maradni. Sőt, nem csak epizódszerepeket kapott, hiszen még a legutolsó, Bánk elleni osztályozómérkőzésen is csapata legjobbja volt.

– Talán a győzni akarás vitt idáig, bármilyen játékban mindig nyerni szeretek, illetve az, hogy sportos családban nőttem fel, édesapám a válogatottnál volt kapusedző – válaszolta arra a kérésre, minek köszönhető a hosszú pályafutás. – Kicsit sajnálom, hogy véget ért ez az időszak. Szívem szerint még mindig a pályán lennék, de meghoztam a döntést. Ahogy mondani szokták: jöjjenek a fiatalok.

A feltörekvő generációnak pedig már Hegedűs Gyula is segít, hogy a nyomdokaiba lépjen, hiszen a jövőben edzői feladatokat lát majd el a balatonlellei utánpótlásban, ahol a fia is pallérozódik. – Nem válok meg a balatonlellei emberektől és stadiontól sem, de most már csak a pályán kívül segítem a klubnál folyó szakmai munkát – tette hozzá. – Emellett szurkolni fogok a srácoknak, hogy nyerjék meg a bajnokságot, s kerüljenek fel a harmadosztályba.



Fotó: Németh Levente