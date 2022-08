Elsőként szerdán 17.30 órakor Ajkán lép pályára az előző szezonban bronzérmes Veszprém vendégeként, ugyanis a veszprémi stadiont éppen felújítják.

– Nehéz mérkőzésre számítunk, ráadásul idegenben, Ajkán egy széles, jó talajú pályán játszunk – fogalmazott Ipacs Péter, a Rákóczi FC kapusa. – Felkészültünk az ellenfélből, tudjuk, jól igazoltak és komoly céljaik vannak, de mindent megteszünk a sikerért.

A Rákóczi számára vereséggel indult az év, de ez nem Ipacs Péteren múlott, hiszen a kapus több bravúrt is bemutatott a Nagykanizsa ellen, azonban nem tudta hárítani korábbi kaposvári csapattársa, Kondor Kristóf tizenegyesét.

– Sajnos ilyen a kapussors: hiába mutatsz be több nagy védést, ha kapsz egy gólt a mérkőzés végén – tette hozzá a kapus. – A tizenegyes mindig ötven-ötven százalék. Sajnos ezt nem sikerült megfognom, de nincs sok idő bánkódni, mert szerdán már van egy új lehetőség arra, hogy javíthassunk. A büntetőnél egyébként nem gondoltam arra, hogy nemrég még csapattársak voltunk, csak arra, hogy megfogjam, de nem sikerült. Az edzéseken sok büntetőt rúgott nekem, folyton ment a zrika, ha megfogtam, vagy éppen ő rúgta be.

Emiatt is nehezebben tudtam eldönteni, hogy melyik oldalra lövi. A Nagykanizsa ellen több lehetőségünk volt arra, hogy gólt, gólokat szerezzünk, de ez sajnos nem sikerült. Sosem jó egy szezont vereséggel kezdeni, sokat számít a rajt, de ezen minél előbb át kell lendülnünk, így már a szerdai, Veszprém elleni meccsre fókuszálunk.