Már három hete zajlik a felkészülés a férfikosárlabda NB I./A csoportjára hangoló Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub együttesénél. A légiósok is már megérkeztek, valamint a próbajátékra jött brit Amin Adamu is a csapattal készül. Így szinte teljes a keret, mégpedig azért, mert a brit sportoló egyelőre csak próbajátékon vesz részt.

A kaposvári egylet első igazolása a horvát mester, Ivan Rudez volt, aki a bemutatáskor azt mondta, tudja, hogy egy külföldi edzőnek mindig nehezebb a feladata, de vállalja a kihívást és tisztában van a klub célkitűzéseivel. Olyan edzőnek tartja magát, aki folyamatosan fejleszti a játékosokat, a legfontosabb feladata, hogy a magyar, illetve a helyi fiatal kosárlabdázók folyamatosan szintet lépjenek és be lehessen őket építeni a csapatba.

A szakembert követte a huszonhat esztendős Tomislav Grabic, aki hármas és négyes poszton is bevethető, többször tagja volt a 2023-as világbajnoki selejtezőn pályára lépett horvát nemzeti együttesnek. A 204 centiméter magas bedobó az elmúlt évadot a francia Elan Chalon együttesénél töltötte, ahol a 34 bajnokin átlagban 17 perc alatt 8,1 pontot átlagolt, a hárompontos vonal mögül pedig 40 százalékos pontossággal célzott.

Szerződést kötött a KKKK a dán Sebastian Arissal, aki tagja a hazája nemzeti csapatának. A 188 centiméter magas irányítót a szezon végén a bajnokság legjobb dán játékosának választották meg. Miután egyletével kupagyőzelmet szerzett, a kupadöntő MVP-címét is megkapta a döntőben szerzett huszonhat pontját követően.

A huszonnégy esztendős amerikai center, Michael Hughes is aláírt a somogyiakhoz. A sportoló Huntingtonban született, a tavalyi idényt az osztrák BC Vienna együttesénél töltötte a 109 kilogrammos kosárlabdázó, a gárdával első profi évében rögtön bajnoki címet is szerzett. A bajnokság mellett az Alpok-Adria kupában és az Európa-kupa selejtezőjében is pályára lépett a bécsiekkel. Harminchét bajnoki mérkőzésen átlagosan 23,5 percet töltött a pályán, mialatt 11,3 pontot, 7,5 lepattanót, 1,7 labdaszerzést és ugyancsak 1,7 blokkot átlagolt. A mezőnyből 66, míg büntetőből 64 százalékkal célzott.

Fotó: Lang R.