– A reggeli előfutamok során a görög a kilencedik helyet szerezte meg, egy visszalépésnek köszönheti a döntőbe jutást, ezért kicsit csalódott voltam, hiszen nagyot küzdöttünk kétszáz méteren is, de tudtam, hogy van esélyem a győzelemre – tette hozzá Lengyeltóti Bence. – Ő a nyolca, én pedig az ötös pályán úsztam, így az 50, 150, 250, 350 méteres fordulóknál is láttam. Utóbbinál egy-két tized volt a különbség, akkor pedig már tudtam, hogy meglesz az aranyérem, mert a hajrám sokkal jobb, mint az övé. Összességében maximálisan elégedett vagyok a világbajnoksággal.

Az Adorján SE másik felnőtt versenyzője, Hamlin Matthew hat számban is rajtkőre állt. Ötven, illetve száz méteres felszíni úszáson a 23., illetve a tizedik helyet szerezte meg. A váltóval viszont kétszer is felállhatott a dobogóra, míg a 4x100 méteres uszonyos gyorsúszó mix váltót délelőtti úszással aranyéremhez segítette.

– A világbajnokság előtt kicsit nehéz volt az edzőhét ugyanis elfáradtuk a világjátékokon – mondta Hamlin Matthew, aki az amerikai világjátékokról utazott Kolumbiába. – A verseny hetére összekaptuk magunkat és a magyar csapat legjobb világbajnokságát zártuk. Szerencsére én is hozzájárultam ehhez az eredményességhez, a 4x200 méteres váltóval világbajnokok lettük. A zárónapon pedig a 4x100 méteres felszíni váltóval harmadik helyet szereztük meg, amivel történelmet írtunk, hiszen ebben a számban még nem állt dobogón magyar csapat. Összességében elégedett vagyok a szerepléssel, hiszen több álmom is valóra vált.

Az Adorján SE első világbajnoka, Kovács Zsófia a CMAS uszonyosúszó szakbizottság tagjaként, egyben csapatkísérőként és szenior versenyzőként vett részt a világversenyen.

– Kicsit izgultam a szenior verseny előtt, mert nyitott medencében zajlott és az ezt megelőző napon szakadt az eső – emlékezett vissza Kovács Zsófia. – Több számban neveztem, mivel ebben a korosztályban kiszámíthatatlan a mezőny.

Az Adorján SE sportolója történelmet írt, hiszen korábban a junioroknál és a felnőtteknél, most pedig a szenioroknál is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, ez pedig még egyetlen magyar uszonyos- és búvárúszónak sem sikerült még. Kovács Zsófia az 50, 100 és 200 méteres uszonyos gyorsúszásban arany-, a 100, 200 és 400 méteres felszíni úszásban ezüst-, míg 50 méteres búvárúszásban bronzérmet szerzett.

– A legbüszkébb a száz méteres gyorsúszásra vagyok, mivel olyan időeredményt értem el, amivel megközelítette a pályafutásom csúcsát – tette hozzá Kovács Zsófia. – Aktív versenyzőként ötven másodperc körül úsztam, most pedig csak két másodperccel maradtam el ettől. Ezzel még magamat is megleptem, igaz eléggé fájt az úszás.