Nagy skalpot szerzett a BFC Siófok a nyáron új tulajdonost kapó és tizenhat labdarúgót szerződtető, jelentős játékerőt képviselő Haladás személyében. Remek bajnoki volt, nagy irammal, sok párharccal, kiállítással, gólhelyzetekkel és három szépségdíjas találattal. Domján edző ezúttal alaposan „megkeverte a lapokat”, a korábban megszokott hadrendtől eltérve, szélsők nélkül, a pálya közepét besűrítve játszottak tanítványai. Ez a harcmodor nem ízlett a vendégeknek, akik nem kezdtek rosszul, a tizenhetedik percben büntetőhöz jutottak, miután Hutvágner elhúzta a kilépő Lencse lábát, ám a balatoniak kapusa megfogta a sértett jobb sarokra tartó, középmagas lövését! Ez a bravúr még nagyobb erőfeszítést csalt ki Nikháziékból, akik a folytatásra „felerősödtek”, még több párharcot nyertek és ennek köszönhetően folyamatosan átvették az irányítást. Ez aztán ziccerben is megmutatkozott Nyári átadása után Horváth Péter vihette Verpeczre a játékszert, aki megfogta a jobb alsóra tartó kísérletét (37.p)! A fordulás után újabb bravúrt mutatott be, amikor Nikházi megpattanó löketét tornázta ki a léc alól (52.p), majd Nyári távoli kísérletét a jobb sarokból (57.p). Ahogy lenni szokott, a kimaradt lehetőségek megbosszulták magukat, Molnár közeli lövését bravúrral védte Hutvágner, ám a támadás folytatódott, Horváth Rajmund visszaívelt labdájánál nem hibázott a fiatal, húsz éves támadó! Hét percig tartott a zöld-fehér öröm, egy bal oldali Varga-bedobás után egyenlítettek, melynél Eördögh fordult le Csilusról – akinek ez volt a szezonban az első bajnokija – és kilőtte a rövid sarkot éles szögből, mintegy hét méterről. Két perc után jött az újabb csavar a meccsben, Polényi felívelése után ugyanis az elmélázó Csatót, aki szabálytalankodott Horváth Péterrel a tizenhatos volna előtt, kiállította Nagy Róbert. A győztes találatot már emberelőnyben vitték be a házigazdák, Girsik lekészített labdáját vágta a léc alá Szakály huszonöt méterről a léc alá. Szerencsés találat volt, ugyanis Borvető lábán megpattant a lövés. Hursánék tíz emberrel is próbálkoztak, ám a házigazdák megőrizték az előnyüket.

Németh Szabolcs (Haladás): Kiegyenlített mérkőzés volt, a tizenkettedik ember viszont alaposan beleszólt. Meg voltak a helyzeteink, hogy megnyerhessük a mérkőzést, a kiállítás után emberhátrányban sem adtuk fel a reményt, a játékosaim mindent megtettek, hogy ponttal távozhassunk Siófokról. A küzdésükért minden dicséretet megérdemelnek.

Domján Attila (BFC Siófok): Képzett csapat ellen játszottunk egy jó iramú mérkőzést. Döntetlen szagú volt a játék képe, de most ebből mi jöttünk ki szerencsésebben.

BFC Siófok–Szombathelyi Haladás 2–1 (0–0)

Siófok, Városi Stadion,300néző. Vezette:Nagy Róbert (Márkus Tamás, Berényi Ákos).

Siófok:Hutvágner – Polényi, Vágó, Debreceni Á., Varga B. – Szakály A. (Nyitrai, 86.), Krausz, Nyári (Eördögh, 59.), Nikházi (Farkas B., 72.) – Horváth P. (Major, 86.), Pataki (Girsik, 59.). Vezetőedző: Domján Attila.

Haladás:Verpecz – Simut (Nyíri, 63.), Csató, Németh M., Bosnjak – Hursán, Sipos Z. (Molnár R., a szünetben), Csilus T. (Derekas, 73.), Csernik (Devecseri, 73.) – Lencse (Borvető, 63.), Horváth R. Vezetőedző:Németh Szabolcs.

Gólszerző:Eördögh (68.), Szakály A. (75.), ill. Molnár R. (61.)

Kiállítva:Csató (Horváth Pétert gólhelyzetben lerántotta) a 70. percben