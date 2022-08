RÖPLABDA EXTRALIGA, FÉRFIAK – A huszonöt esztendős bolgár játékos pályafutása során főként hazájában játszott, illetve egy szezont töltött Romániában – tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán a somogyi együttes. – Karrierje kezdetén kétszer bronzérmes lett a bolgár kupában, és csapataival többször szerepelt a Bajnokok Ligájában, a CEV-kupában, de a Challenge-kupában is játszott az éppen aktuális együttesével.

Utánpótlás-válogatottként 2015-ben az U19-es világbajnokságon a 12. lett, míg az EYOF-on, szintén ugyanebben az évben, ezüstérmet szerzett a bolgár nemzeti csapattal.

– Nikolay Manchev egy rövid videóüzenetet is küldött, melyet rögtön magyarul kezdett – tájékoztatott a kaposvári egyesület –, egy sziával, majd elmondta, hogy nagyon büszke rá, hogy a Fino Kaposvár játékosa lehet a következő szezontól, és már nagyon várja, hogy találkozzon a szurkolókkal, valamint a csapattársakkal és a klubnál dolgozókkal. A klub vezetése pedig bízik Nikolay játékában, hisz rutinjával komoly támasza, mozgató rugója lehet az egész csapatnak.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, visszatért a Fino Kaposvárhoz Kalmár Ákos. A huszonnégy esztendős feladó-átló 2016 és 2021 között már volt a Fino játékosa, ez idő alatt pedig a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott. Az előző szezont a KISTEXT SE csapatában töltötte, és egy év kitérő után tért vissza Kaposvárra.

Továbbra is Kaposváron folytatja pályafutását Bozóki Bence, Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Iván Bence és Fenyvesi Barnabás is.