Jól kezdte a mérkőzést a Bohus Beáta irányította együttes, négygólos előnyben is voltak már, azonban Hollandia hamarosan egyenlített, majd fordított is az álláson. Így hamar hátrányba kerültek a magyarok az első félidőben. A másodikban már hat ponttal is vezettek a hollandok. A magyar válogatott azonban elképesztő hajrával előbb egyenlített, majd az utolsó percben már előnyben is volt Molnár Dorottya találatával és Varga Emília által értékesített büntetővel.

A fordulatos, kiélezett végjátékot követően egy góllal, 27–26-ra tudott nyerni a magyar válogatott a bronzmérkőzésen. A világbajnokságot Dél-Korea nyerte, míg a torna legjobb irányítójának Simon Petrát választották.

Női ifjúsági világbajnokság, bronzmérkőzés

Hollandia–Magyarország 26–27 (16–12)

Szkopje, vezette: M. Sa, V. Sa.

Hollandia: Schanssema, van der Vorst (kapusok), Alderden, Bakker 6, Holtman 4, In de Braekt, Knijn, Loy, Luchies 5, Maarschalkerweerd 1, Stadens, Steijns, van der Helm, Van Katwijk, Van Maurik 5, van Vliet 5 (1). Edző: Ricardo Clarijs Ricardo.

Magyarország: Imre, Sass, Zaj (kapusok), Bucsi 1, Csernyánszki 6, Csíkos, Gém 1, Juhász, Kovalcsik, Kármán, Kövér, Molnár 3, Panyi 1, Simon 9 (1), Szabó, Varga 6 (3). Edző: Bohus Beáta.

Kiállítások: 6, illetve a 8. percben.

Hétméteresek: 1/1, illetve 8/4.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Simon Petra lett kilenc találattal.

Döntő

Dánia–Dél-Korea 28–31 (15–15).

A vb tíz legjobb csapata: 1. Dél-Korea, 2. Dánia, 3. Magyarország, 4. Hollandia, 5. Franciaország, 6. Svédország, 7. Egyiptom, 8. Izland, 9. Norvégia, 10. Németország.

A világbajnokság All Star-együttese: kapus: Ida Marie Barholm Kaysen (dán), jobbszélső: Cha Seoyeon (dél-koreai), jobbátlövő: Lee Hyewon (dél koreai), irányító: Simon Petra, beálló: Romée Maarschalkerweerd (holland), balátlövő: Julie Mathiese Scaglione (dán), balszélső: Stella Huselius (svéd).

Legértékesebb játékos: Kim Minseo (dél-koreai).

Gólkirálynő: Julie Mathiesen Scaglione, 62 góllal.

A női ifjúsági válogatott kerete: kapusok: Imre Szofi, Sass Kincső, Zaj Klára (NEKA), jobbszélsők: Gém Léna, Kiss Csenge, Molnár Dorottya (NEKA), jobbátlövő: Kovalcsik Bianka (NEKA), irányítók: Csernyánszki Liliána, Farkas Júlia, Simon Petra, beállók: Juhász Kata (NEKA), Kövér Luca, Szabó Lili (NEKA), balátlövők: Bucsi Lili, Csíkos Luca (NEKA), Kármán Luca, Panyi Anna, Varga Emília (NEKA), balszélső: Szabó Anna (NEKA).