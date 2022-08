Remek szezont futottak a kézilabda NB I.-ben a Krakovszki ikrek, Bence és Zsolt. Tagjai voltak az Európa-bajnoki ötödik helyet elért juniorválogatottnak, most pedig újabb élvonalbeli szezonra készülnek a NEKA együttesével.

Összesen több mint száz gólt lőttek az NB I.-ben. Krakovszki Bence balszélső, míg Krakovszki Zsolt jobbszélső poszton játszik. Az ikrek 2002-ben születtek, kiváló bajnoki teljesítményükkel kiharcolták a válogatottságot, s az ötödik hellyel zárult portói U20-as Eb-n is megállták a helyüket.

– Nagyon jó érzés volt, hogy együtt tudtunk pályára lépni, büszkék voltunk rá – emlékezett vissza Krakovszki Zsolt, az Utánpótlássportnak. – Szerintem elég jó eredmény született, teljesen viszont nem lehetünk megelégedve, mert végezhettünk volna előrébb is.

Krakovszki Bencében is maradt némi hiányérzet a kontinenstorna után, és már a jövő évi nyári világbajnokságra is előretekintett.

– Szerintem nagy büszkeség a családnak, hogy mindketten ott voltunk az Európa-bajnokságon – mondta Krakovszki Bence. – Ami a csapatot illeti, kis szerencsével lehetett volna jobb is az eredmény. Szerintem a fizikális teljesítmény más együttesekben nagyobb volt, mint nálunk, de egy év alatt ezt fel tudjuk hozni.

Zsolt szerint a pályafutásuk kezdetekor nem volt szükség sok időre, hogy azonosuljanak a sportággal. Imádnak gólt szerezni, ez az érzés magával ragadta őket már a legelején.

Bence elmondta, mekkora lehetőséget jelent nekik, hogy az ország egyik legszínvonalasabb nevelőműhelyében készülhetnek. Egyértelmű volt, hogy a kézilabdát komoly szinten szeretnék folytatni. Voltak nehéz pillanataik az elején. Hiszen fiatalon kerültek a NEKA-hoz, messze a családtól, de nagyon segítőkész volt mindenki, egy második család fogadta őket.

Sótonyi László, a NEKA és a válogatott edzője is elmondta a véleményét a két fiúról, akiknek a munkájával nagyon elégedett.

– Mindketten nagyon szorgalmasak, alapvetően ennek köszönhetően tartanak ott, ahol – emelte ki Sótonyi László. – Rengeteg területen van még előrelépési lehetőségük, de a fizikális mutatóik nagyon rendben vannak. Jól bírják a téthelyzetet, rajtuk múlik, mennyire fogják vinni.