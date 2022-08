– 2016 és 2021 között már szerepelt a Fino-Kaposvár színeiben, s mindjárt az első évében a bajnokcsapat tagja volt. Megnyerték a Magyar Kupát, aranyérmesek voltak az U21-es csapattal is, míg az ifjúsági (U19) együttessel ezüstérmes lett. A sok emlékezetes ütközet közül melyik maradt meg leginkább az emlékezetében?

– 2017-ben volt utoljára bajnok a Fino – mondta a 24 éves 12-szeres válogatott Kalmár Ákos. – A döntő első kaposvári összecsapásán – amelyen egyébként kikaptuk – 22 pontig jutottam. Igaz, akkor még feladó-átlóként játszottam, s a következő szezonban kerültem át centerposztra.

– Miért váltott tavaly nyáron klubot?

– Fél évtized hosszú idő. Úgy voltam vele, hogy ideje lenne más klubban is kipróbálni magam.

– Egyévnyi szünet után aztán visszatért a somogyi megyeszékhelyre.

– Engem is meglepett, hogy ilyen gyorsan megkerestek a kaposvári klub vezetői, s gyorsan meg is állapodtunk egymással. Még nem tudom, hogy a Fino-Kaposvár nyáron érkezett új mestere, a szerb Slobodan Prakljacsics milyen szerepkört szán nekem. Én igazából feladó-átló vagyok: 2018-ban kényszermegoldás volt, hogy centerként szerepeltem Demeter György mester csapatában.

– Furcsának tűnhet a kérdés: csak egy éve ment el, mégis a csapattársai nagy része új ember.

– Tény, hogy mind a hét külföldi légiós elköszönt Kaposvártól, köztük az a marokkói Hamza Ouyachi is, akivel a 2020/2021-es idényben még együtt játszottam. Nincs már ott a régiek közül Kiss Máté sem, aki a következő bajnoki szezonban a nagy rivális Vegyész RC Kazincbarcika alakulatát erősíti majd. A többiekkel viszont jóban vagyok. Bögöly Gáborral mindig is jó haverok voltunk, s Bozóki Bencével, Iván Bencével és Fenyvesi Barnabással is megértjük egymást. Mivel a barátnőm, Szedmák Réka itt van – ő a Kaposvári NRC és a női válogatott tagja –, így többször is ellátogattam a somogyi megyeszékhelyre, s láttam őket játszani az arénában is. A tavaly nyáron Debrecenből érkezett Hubicska Patrik sem ismeretlen a számomra: az egyetemi bajnokságban is egy csapatban szerepeltünk. Amúgy a csapattársaim nevében is mielőbbi teljes felépülést kívánok neki.

– Régi-új kaposvári csapata céljai egyértelműek: a bajnoki pontvadászat végén és a Magyar Kupában is a döntő. Összejön?

– Mondjuk inkább úgy, hogy reális esélyünk van rá. Lehetetlen egyébként ezt most megjósolni, lévén még a felkészülés elején járunk. Nagyjából egyforma képességű csapatok alkotják az idei Extraliga mezőnyét, s úgy vélem, hogy mi és a bajnoki címvédő és kupagyőztes Bp. Pénzügyőr SE talán jobbak és erősebbek vagyunk a többi csapatnál. Az is fontos szempont, hogy a kluboknál milyen szakmai munka zajlik. Én mindenesetre maximalista vagyok, de mindannyiunknak ugyanaz a célja.

Az éremgyűjtő

Bajnokság. Egy aranyérem (2016/2017), két ezüstérem (2017/2018 és 2020/2021), egy bronzérem (2018/2019). A 2019/2020-as bajnoki évadban a pandémia miatt nem hirdettek végeredményt.

Magyar Kupa. Egy ezüstérem (2020/2021), két bronzérem (2017/2018 és 2019/2020).

A Fino-Kaposvár juniorcsapatával (U21-es) egymás után háromszor volt bajnok (2016/2017, 2017/2018 és 2018/2019), míg az első kaposvári évében ezüstérmet szerzett az ifjúsági (U19-es) együttessel (2016/2017).

Korábban Dunaújvárosban a serdülő (U17), az ifjúsági (U19) és a junior (U21)-csapat tagjaként is bajnoki címet ünnepelhetett, s szintén Újvárosban volt diákolimpiai bajnok is.

Tavaly – miután fél évtizedet lehúzott a somogyi megyeszékhelyen – az Extraliga újoncához, a Bp. Kistext SE-hez igazolt. Ez a bajnoki szezon nem igazán sikerült jól: végül a Dunaújvárossal játszottak a kiesés elkerülése miatt. Idén nyáron visszatért a Fino-Kaposvár csapatához.

2018-ban lett tagja a válogatottnak, amelynek a színeiben tucatnyi fellépése volt.