– A felkészülési időszakot különféle mérésekkel kezdtük, az első hetekben a fizikális felkészítésen lesz a hangsúly, de természetesen a labda is előkerül majd az edzéseken – nyilatkozta Vers Ákos, a Siófok KC utánpótlásának szakmai vezetője, aki a személyi változásokra is kitért. – Tánczos Balázs személyében egy multifunkcionális edzővel bővült a szakmai stábunk, vele egy olyan szakemberrel erősödtünk, aki a kézilabda világa mellett otthonosan mozog az atlétika és az erőnléti pályák világában egyaránt. Potondi Dia pedig egy fiatal és ambiciózus edző, akinek nem kell bemutatni az SKC-t, ugyanis korábban a klub utánpótlásában nevelkedett, ami által az első pillanattól kezdve otthonosan mozog a közegben. Ő elsősorban az óvodáscsoportok, illetve az U13-as és U14-es korosztályok mellett fog dolgozni, és segíti Pintér Károly munkáját.

A szakmai stáb mellett a játékoskeretben is volt változás. – Örömmel tölt el, hogy legnagyobb értékeinket meg tudtuk tartani, és nehéz, de kellemes terhet ró ránk, hogy az elvégzett szakmai munka és a kiemelkedő infrastruktúra révén nagyon sok fiatal sportoló szeretne csatlakozni az SKC-hoz – tette hozzá Vers Ákos. – Ilyenkor húznunk kell egy vonalat, és el kell döntenünk, hogy kiket veszünk fel. Úgy gondolom, hogy olyan lányokat sikerült kiválasztanunk, akik tehetségük mellett elhivatottak és kellő szorgalommal, illetve alázattal rendelkeznek.

Egy új szezon rajtja célokat is ró az egyes csapatokra, a nagyobb korosztályok esetében mindenképpen.

– Ifjúsági csapatunkkal az NB II.-es bajnokságban szeretnénk feljutó helyen végezni, hogy a jövőben tehetségeink eggyel feljebb, az NB I/B-ben is meg tudják magukat méretni, így kölcsönszerződések és kettős igazolások helyett folyamatos fejlődést tudjunk biztosítani az első csapatig. Élvonalbeli serdülőcsapatunk esélyes az élmezőnyre, nem titkon a tavalyi helyezés elé várom ezt a korosztályt. Másodosztályú serdülőegyüttesünkben pedig a fiatalabb játékosok kapnak majd szerepet, akiknek ez az év a felkészítésről szól, hiszen jövőre ők léphetnek majd az élvonalba. Rájuk rengeteg egyéni képzés vár, és természetesen az „átjárás” lehetősége már az idei esztendőben is adott lesz a korosztályok között. Igyekszünk a szorgalmat, a teljesítményt és az elhivatottságot díjazni.



Megkezdődött a felkészülés negyedik hete a Siófok KC felnőttcsapatánál, az augusztusi programban pedig több változás is történt.

Augusztus 13-án a HC Dunarea Braila vendége lesz a balatoni csapat. A programban több közös edzés és egy hivatalos felkészülési mérkőzés szerepel. A romániai edzőtáborból augusztus 18-án tér majd haza az együttes.

– A DVSC után a Győr elleni edzőmérkőzés, valamint a közös edzőtábor is elmarad, így új alternatívát kellett keresnünk – mondta Uros Bregar, az SKC vezetőedzője. – A Braila nemrég nálunk edzőtáborozott, a közös munka pedig hasznosnak bizonyult. Ezt az együttműködést folytatjuk, azzal a különbséggel, hogy most mi utazunk.

A szurkolói ankét időpontja szintén módosult. A korábban augusztus 12-re tervezett esemény 23-án, a Molde HK elleni mérkőzés után lesz.

A program

Augusztus 9. 18 óra: Siófok KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC; a​ugusztus 12. 16 óra: Siófok KC–FTC-Rail Cargo Hungaria; augusztus 17. 10 óra: HC Dunarea Braila–Siófok KC; augusztus 23. 17 óra: Siófok KC–Molde HK, 19 óra: szurkolói ankét.





Fotó: Németh A.