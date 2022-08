Az élet olykor érdekes forgatókönyveket ír, így volt ez Tor Odvar Moen esetében is még 2020-ban. A Siófok KC történetének legsikeresebb edzőjétől nem tudtak méltóképpen elköszönni, erre azonban most, valamivel több mint két év után, a Molde HK elleni felkészülési mérkőzéssel egybekötve lehetőségük nyílt. A norvég szakember 2018-ban érkezett a Balaton-parti klubhoz, mellyel a 2018/2019-es szezonban nemcsak bajnoki bronzérmet szerzett, de EHF Európa-liga (korábban EHF-kupa) győzelmet is ünnepelhetett.

– A 2019/20-as szezonban a vezetésével legyőztük a Győri Audi ETO KC-t hazai pályán és két mérkőzésen három pontot szereztünk az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen – tájékoztatott hivatalos honlapján, a siofokkc.hu-n az egyesület. – Március elejét írtunk, amikor arról beszélgettünk házon belül a mesterrel, micsoda két hónap vár ránk: a bajnoki ezüstérem karnyújtásnyira volt, reálisnak tűnt egy esetleges címvédés az EHF Európa-ligában és készülhettünk egy ki-ki mérkőzésre hazai pályán a Győri Audi ETO KC ellen a Magyar Kupában a Final 4-ba kerülésért. Minden, ami ezután történt már történelem, a koronavírus-járvány megváltoztatta az életünket és minden forgatókönyvet átírt. A Kastamonu elleni párharc után (2020 márciusa) válogatott szünet következett, Tor pedig hazarepült a családjához. Mikor felszállt a gépe, nem is sejthettük, hogy többé nem láthatjuk őt a Siófok KC vezetőedzőjeként. A világjárvány következményeként a 2019/20-as idény nem lehetett befejezni.

Moen-mester az idény végén egyébként is távozott volna Siófokról, családi okok miatt már korábban kérte szerződése felbontását, melyet a klub elfogadott. A búcsút azonban nem így képzelték el a klubtörténet legsikeresebb edzőjétől.