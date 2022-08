Eltiltás, illetve sérülés is nehezítette a Kaposvári Rákóczi FC felkészülését a Gyirmót FC Győr második csapata ellen, hiszen a zöld-fehérek nem számíthattak az Érden kiállított Kocsis Barnabásra, illetve a combjával bajlódó Bíró Dominikre és az előző meccsen megsérülő Zvara Dávidra sem. Horváth Rudolf, így változtatott a taktikán, hiszen ezúttal négyvédős rendszerben kezdett a Rákóczi, melynek kapuját ezúttal is az Érden büntetőt hárító, s ezzel pontot hozó Mikler Dániel védte. A mérkőzést a Rákóczi ígéretesen kezdte, hiszen számos jó beadás, illetve szöglet jellemezte az első perceket, de ekkor még mindent megúsztak a vendégek. A tizennegyedik percben viszont Pintér Norbert ívelt középre a jobb szélről, középen Horvát Balázs megcsúsztatta a labdát, ami Harsányi Dániel fejéről került a kapu bal oldalába. Sokáig nem örülhetett a vezetésnek a Kaposvár, ugyanis három perccel később kialakította első helyzetét a Gyirmót II., amely ezt gólra is váltotta. A jobb szélen Mayer Ádám lépett el egy indítás után, középre adott, ahol Ominger Bence érkezett, s nyolc méterről, kapásból lőtt. A labda előbb elakadt Mikler Dániel kezében, de ezután pont a gyirmóti elé pattant vissza, így a támadó könnyedén egalizált. A folytatásban is inkább a Rákóczi erőltette a támadásokat, továbbra is minden pontrúgások nagy veszélyt jelentett, s a 19. percben Harsányi Dániel könnyedén megduplázhatta volna góljai számát. Pintér Norbert ugyanis remekül ívelt a fejére egy jobb oldali szögletből, a bekk öt méterről vette célba a kaput, Kecskés Barnabás hatalmas bravúrral védett. A szünet előtt tíz perccel pedig az eddig előkészítésben jeleskedő Pintér Norbert tizenhat méterről, kissé jobbról eleresztett ballábas lövése csattant a bal kapufán. A hazai nyomás egyre csak nőtt, s még az első félidőben góllá is érett. A 39. percben Kálmán Szilárd oldalszabadrúgása után Gál Mátyás elé került a labda, a védő öt méterről vette célba a jobb alsót, de Kecskés Barnabás óriási bravúrral védett, pedig már ez gólt érdemelt volna. A bal oldali szöglet után viszont Mayer Milán csúsztatott középen Pintér Norbert elé, aki négy méterről, kapásból lőtt a bal felsőbe.

A második félidő elején, az ötvenedik percben Kálmán Szilárd növelhette volna kettőre a Rákóczi előnyét, de tizenöt méteres lövése centikkel elkerülte a bal felsőt. Két perc elteltével viszont már összejött számára a gól, mikor Zólyomi Dávid beadása után hat méterről, kapásból gurított a jobb alsóba. A kaposváriak a kétgólos előny tudatában sem adták át a területet, hanem bátran mentek előre, s dolgozták ki sorra a nagyobbnál-nagyobb lehetőségeket. Kálmán Szilárd, majd Böndi Ádám is próbára tette Kecskés Barnabás kapust, majd a 61. percben Horváth Balázs könnyedén gólt szerezhetett volna, de tíz méterről fölé vágta a labdát. A hajrára láthatóan teljesen felőrölte a gyirmótiakat a Rákóczi, így már csak egy kérdés maradt, mennyivel nyernek a hazaiak. A negyedik gólra a 75. percig kellett várni. Ekkor a bal szélről Böndi Ádám ívelte be a labdát, Mayer Milán remekül érkezett a rövidre, s öt méterről csúsztatott a bal alsó sarokba. Zárásként pedig Pintér Norbert vitte be a kegyelemdöfést, aki előbb Kovács Lajos beadását követően bújt ki védője mögül, s öt méterről, középről fejelt a kapu közepébe, majd két perc múlva ugyancsak Kovács Lajos tálalt a támadó elé, aki ezúttal a jobb alsóba belsőzött hat méterről.

A Kaposvári Rákóczi az első perctől magabiztos, tudatos futballt mutatott be, amivel fölényes sikert aratott, s teljesen megérdemelten szerezte meg szezonbeli első hazai sikerét.