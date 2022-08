Mocsai Lajos elmondása szerint a Testnevelési Egyetem már régóta kiemelt feladatának tekinti a határon túli magyarok felkarolását.

– Az egyetemnek évtizedekre visszanyúló kapcsolatrendszere van, célja, hogy segítse az erdélyi testkultúra minőségfejlesztését – fogalmazott a neka.hu-n a sporttudományos és szakmai főigazgató. – Ezért próbálunk lehetőséget biztosítani a szakemberek számára, hogy a hazai kiemelkedő sporttudományos hátterű akadémiákon tapasztalatot szerezzenek. Ilyen jellegű kapcsolatunk – amelynek keretében tanárokat képzünk – kevesebb van. Néha jönnek hozzánk Németországból és Skandináviából, de az erdélyiekkel a legszorosabb a kötelékünk. Szeretnénk támogatni a magyar embereket.

Reigl Mariann negyvenkét évig dolgozott a Testnevelési Egyetemen, most pedig az erdélyi csoport vezetőjeként érkezett a NEKA-ra. Egyedülállónak nevezte az intézményt és az itteni továbbképzést több szempontból is komoly jelentőségűnek gondolja. – Egyrészt fontos, hogy tartsuk a magyar–magyar kapcsolatot, másrészt miután a pedagógusok többnyire románul végzik képzésüket, szükségük van a magyar szaknyelv megismerésére – nyilatkozta a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos honlapján. – A mostani továbbképzésre Erdély minden megyéjéből érkeztek tanárok, akik a testnevelés mellett edzői tevékenységet is végeznek otthon. A csoport tagjai most járnak először a NEKA-n, ez egy unikum, amit mindenképpen meg kellett nézni.

Az erdélyi csoporttal egy olyan székelyudvarhelyi testnevelő tanár is érkezett, akinek a lánya, Mihály Hanna az akadémia növendéke, a serdülő leánycsapat irányítója. A játékos tavaly került be az intézménybe, és édesanyja, Mihály Annamária szerint ezzel nagy álma teljesült.

– Hanna járt a NEKA nyári táborában, ott figyeltek fel rá – emelte ki. – Nagyon szeret itt lenni, magas színvonalú a képzés. Edzőként tudtam, hogy minden év számít, de anyaként nehéz volt nekem őt elengedni, viszont neki ez volt az álma, a célja. Ugyan hétszáz kilométerre van tőlünk, tavaly négyszer haza tudott látogatni, illetve mi is többször eljöttünk hozzá” – nyilatkozta Mihály Annamária testnevelő tanár.





Fotó: NEKA/Tompos Gábor