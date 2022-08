Lapunk, a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu, továbbá a kaposvári McDonald's és az 1. MCM Cukor Manukaktúra is felsorakozott támogatóként a rendezvény mögé.

Bár a hagyományos nyári sorozatot eredetileg amatőr strandröpiseknek írták ki, a kaposvári gálán profi röplabdázók is a homokba lépnek. A 18-szoros bajnok és ugyancsak 18-szoros Magyar Kupa-győztes Fino-Kaposvár férfi röplabdacsapatából többen is játékra jelentkeztek, főleg a fiatalok. Másik élvonalbeli csapatunk, a Kaposvári Női RC társulata kora délután látogat majd ki a Kaposvári Virágfürdőbe. Lesznek köztük új magyar játékosok és külföldi légiósok is. Mivel nehéz és fárasztó alapozás kellős közepén vannak, így rájuk bízzuk a döntést, hogy szeretnének-e játszani.

Ami biztos, hogy leszneki igazolt hiányzók – mégpedig a válogatott tagjai. A Kaposvári Női RC tagjai közül a 9-szeres válogatott Szedmák Réka és a nyáron Újpestről érkezett – előtte két bajnoki szezonon át a Bp. Vasas-Óbuda játékosa volt – 18-szoros válogatott Gyimes Zsófia szombaton 19 órakor Portugáliában kezdi, a rekordbajnok Fino-Kaposvár csapatkapitányra, a 41-szeres válogatott liberó, Bozóki Bence pedig vasárnap 20 órakor Teruelben Spanyolország ellen zárja az Európa-bajnoki selejtezőket, míg a Fino három új külföldi légiósa – az amerikai Colin Randel Donisthorpe, valamint a kubai Tomas Alejandro Lescay Favier és Hernandez Hermes Quevedo – csak később érkezik majd Kaposvárra. Hiányozni fog az ugyancsak válogatott Hubicska Patrik, aki műtét után lábadozik.

Idén egy országos bajnoki fordulón vettem részt, ahol ezüstéremesek lettünk. Nagyon szerettem vonla újra homokpályára lépni, pláne itt Kaposváron, de a sérülésem sajnos nem teszi lehetővé

– mondta a tavaly nyáron Debrecenből érkezett 6-szoros válogatott Hubicska Patrik.