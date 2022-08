Nemzetközi tornán ugrottak medencébe a Kaposvári Vízilabda Klub gyermekcsapatának játékosai. Prikidánovics Nándor, valamint Palatinus Erik tanítványai a nyolcadik alkalommal megrendezett Olympics Way International Water Polo elnevezésű kétnapos viadalon szerepeltek, melynek ezúttal Pécs adott otthont. Az ifjú somogyi pólósok két egyiptomi csapattal, illetve ugyancsak két magyarral is megmérkőztek. A somogyiak kikaptak az UVSE együttesétől, majd megverték a Békéscsabát, utána egygólos vereséget szenvedtek a New Giza alakulatától, a másik egyiptomi riválisuknál viszont öt góllal jobbnak bizonyultak. Az utolsó meccsen egyetlen találattal maradtak alul a Békéscsaba ellen, s végül az előkelő hatodik helyen zárták a sorozatot.

– Az eredménytől függetlenül összességében elégedett vagyok – nyilatkozta a klub honlapjának Prikidánovics Nándor, a Kaposvári VK gyermekcsapatának edzője. – Az öt mérkőzésből négy nagyon kiélezett volt, ezekből lehet tanulni. A csapatban van tartás, vert helyzetből is fel tudtak állni, ez pedig a jövőre nézve nagyon pozitív.



A Kaposvári VK eredményei: UVSE–Kaposvári VK 11–9, Kaposvári VK–Békéscsaba 10–7, Kaposvári VK–New Giza (EGY) 12–13, Kaposvári VK–Gezira (EGY) 19–4, Békéscsaba–Kaposvári VK 8–7.

A Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlásával kapcsolatos további hír, hogy a kiemelt csapatok már elkezdték a tétmérkőzések sorozatát. Az ifjúsági, a serdülő-, illetve a gyermekkorosztályokban szereplő együttesek a Magyar Kupa voltak érdekeltek. Az első körben Szombathelyen, az AVUS míg a másodikban hazai medencében, a Pécs ellen küzdöttek a kaposváriak, akik mind a hat találkozón alulmaradtak. A folytatásban a Ferencváros és a Székesfehérvár korosztályos csapatai várnak a somogyiakra.

A Dunántúli Vízilabda Ligában is ugyancsak elkezdődtek a kupacsaták. A Kaposvári VK gyermek III.-as korosztálya első körben hazai medencében szállt harcba. A Horváth Dániel edzette somogyiak négy mérkőzést is vívtak. A Győr, a Székesfehérvár, illetve a Pécs ellen még nem tudtak győzelemnek örülni, azonban a Tatabánya ellen már összejött számukra a hőn áhított siker. Klein Péter