A Fejér megyei élvonal küzdelmeire készülő Ercsi Kinizsi SE otthonában próbálta kiharcolni a továbbjutást az egy osztállyal feljebb szereplő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek az első perctől próbálták érvényesíteni fölényüket, de a hazaiak lelkesen és igen fegyelmezetten futballoztak, így a Rákóczi nem igazán tudott helyzetet kialakítani a nagy szélben rendezett összecsapáson. Kálmán Szilárd volt a kaposváriak egyik legaktív játékosa, több ígéretes lövést is eleresztett. A tizenhatodik percben például egy kiugratást követően átemelte a labdát a kifutó kapuson, de a bal kapufa útját állta a vendég vezetésnek. A folytatásban az ercsiek kapusa, Andrejev Illés két bravúrt is bemutatott, majd a félidő hajrájában újra jól érkezett Kálmán Szilárd, aki Pintér Norbert szögletét követően tizenöt méterről belsőzött kapura, a labda pedig az addig igen jól védő Andrejev Illés kezeiről a bal alsóba vándorolt.

A második félidőt nagy elánnal kezdte az Ercsi, ennek pedig öt perc múlva meglett az eredménye: egy szépen felépített támadás végén Hujber Ádám bal oldali beadására Jerzsabek Botond érkezett, aki két méterről felejt a bal felső sarokba. Sokáig viszont nem örülhettek a hazaiak, két perccel később ugyanis Pintér Norbert oldalszabadrúgását követően az előre húzódó Harsányi Dánielről vágódott a kapuba a labda. A kaposváriak a folytatásban Pintér Norbert révén könnyedén eldönthették volna a továbbjutás kérdését, de a támadó előbb nagy helyzetben mellé gurított, majd Tóth Krisztián vágta ki a labdát gólvonalról lövése után. Az utolsó percekben így izgalmasan teltek, főleg úgy, hogy a hazaiak négyről háromvédős rendszerre álltak át és bátran mentek előre az egyenlítésért. Bár sokat dolgoztak ezért, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, így a Rákóczi készülhet a következő fordulóra.

Ercsi Kinizsi SE (Fejér megyei I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III. Nyugati csoport) 1–2 (0–1)

Ercsi, 200 néző. V.: Sipos T. (Molnár I., Frank V.).

Ercsi Kinizsi SE: Andrejev I. – Tóth K., Mónus M., Neuvert Á., Hujber Á. – Lak I. (Váradi K., a 79. percben), Holentoner E. – Hodula M., Kun B., Csányi D. (Rebők I., a 61. percben) – Jerzsabek B. Vezetőedző: Lieber Károly.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler – Zólyomi (Borbély Á., az 54. percben), Gál, Harsányi, Böndi – Zvara, Grabarics (Horváth B., az 54. percben) – Ekker, Kálmán Sz. (Mayer Máté, a 76. percben), Pintér N. (Kovács L., a 88. percben) – Mayer Milán. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Jerzsabek B. (az 50. percben), illetve Kálmán Sz. (a 45. percben), Harsányi (az 52. percben).

Sárga lap: Jerzsabek B. (a 40. percben), illetve Gál (a 61. percben)

Továbbjutott: a Kaposvári Rákóczi FC.

Az egy osztállyal feljebb szereplő Iváncsával nézett farkasszemet a Balatonlelle, amely bár sok helyzetet dolgozott ki, de ezeket nem tudta értékesíteni. A harmadosztályú Iváncsának így az is elég volt a továbbjutáshoz, hogy egy órányi játékot követően Juhász Áron találatával megszerezte a mindent eldöntő találatot.

Balatonlelle SE (megye I.)–Iváncsa KSE (NB III. Közép csoport) 0–1 (0–0)

Balatonlelle. V.: Berényi T. (Mohos M., ifj. Czakó T.).

Balatonlelle SE: Posza Zs. – Markovics B., Kelemen K., Dömötör D. (Sárközi D., a 87. percben), Hrabovszki Z., Körmendy K., Péntek A., Balogh B. (Böjte P., a 83. percben), Kovács D. (Kobra Gy., a szünetben), Muth M., Kovács K. (Buzsáki B., a 69. percben). Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

Iváncsa KSE: Ordasi G. – Nyul K., Kercsó B., Barta B., Sápi D. (Maka A., a szünetben), Suszter L. (Madarász B., a 76. percben), Juhász Á., Aradi Cs., Cseszneki R. (Vallejos D., a szünetben), Horváth B., Petrezselyem T. (Jova B., a szünetben). Vezetőedző: Tóth András.

Gólszerző: Juhász Á. (a 61. percben).

Sárga lap: Markovics B. (a 61. percben), illetve Horváth B. (a 75. percben).

Továbbjutott: az Iváncsa KSE.

Legyőzte a Fejér megyei első osztályú Főnixet a Nagyatádi FC. A hazai pályán futballozó dél-somogyiak igen korán, már az első negyed órában megszerezték a vezetést Basics Zsolt révén. A folytatásban nevéhez ezúttal nem volt hű a Főnix, azaz nem tudott feltámadni az egygólos hátrányból, még úgy sem, hogy a találkozó utolsó perceiben Koósz Ádámot kiállított a játékvezető. Így a nagyatádiak várhatják a második kör sorsolását.

Nagyatádi FC (megye I.)–MÁV Előre Főnix FC (Fejér megyei I.) 1–0 (1–0)

Nagyatád. V.: Farkas R. (Kiss G., Maczik M.).

Nagyatádi FC: Imrei R. (Beke B., a szünetben) – Fazekas Á., Kollár D., Juhász D. (Juhász Á., a 89. percben), Basics Zs. (Csikós Á., a szünetben), Jerkovics M. (az 57. percben), Horváth P., Nikolic V. (Galamb D., a 77. percben), Vrban N., Pákai G., Koósz Á. Vezetőedző: Papp Zoltán

MÁV Előre Főnix FC: Barsch G. – Salamon M., Pataki D., Szalai P. (Zoboki Á., a 73. percben), Adorján G., Kléman M., Bolla B. (Patkós K., a 83. percben), Krán A., Pápai K. (Andróczi K., az 52. percben), Mayer M. (Rubos B., az 52. percben), Kosztolányi B. Vezetőedző: Pavlik József.

Gólszerző: Basics Zs. (a 13. percben).

Kiállítva: Koósz Á. (a 93. percben).

Sárga lap: Csikós Á. (a 89. percben), illetve Pápai K. (a 36. percben), Bolla B. (a 37. percben).

Továbbjutott: a Nagyatádi FC.

Nem a legjobb keretével tudott elutazni a fővárosba a Nagybajom, amely bár kétgólos hátrányba került, de a második félidőben előbb Márton András, majd Ács-Gergely Gábor is bevette az Issimo kapuját. Amikor már mindenki a hosszabbításra készült a szünetben becserélt Kelemen László a 93. percben eldöntötte a továbbjutás sorsát, így a nagybajomiak számára már csak a jövő héten kezdődő bajnokság maradt.

XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)–AC Nagybajom (megye I.) 3–2 (1–0)

Budapest, Testvériség Sporttelep. V.: Baranyai D. (Molnár A., Csákó P.).

Issimo SE: Vida M. – Spánitz L. (Szabó M., a szünetben), Kaszab D., Törzsök M., Kindlik Á., Forgács B., Czerman M., Kovács K., Kovács L. (Sowunmi A., a 77. percben), Fátyol Sz. (Kelemen L., a szünetben), Kupás Z. (Horváth Zs., a 65. percben). Vezetőedző: Nagy Vilmos Attila.

AC Nagybajom: Horváth B. – Fodor T., Ábrahám R., Ács-Gergely G., Gergulás F. (Iványi Ö., az 55. percben), Márton A., Nemes Gy., György Zs., Horváth P., Miskovics P., Simon R. Vezetőedző: Horváth Péter

Gólszerzők: Kupás Z. (a 21. percben), Kelemen L. (a 49. és a 93. percben), illetve Márton A. (az 56. percben), Ács-Gergely G. (a 65. percben).

Sárga lap: Miskovics P. (a 30. percben).

Továbbjutott: XV. Kerületi Issimo SE.

A Kadarkút akárcsak tavaly, most is remekül kezdett az első fordulóban. Az első félidő derekán mind a két együttes megfogyatkozott: a hazaiak részéről Simon Róbertet, míg a vendégektől Otterbein Kristófot és Vajk Viktort állította ki a játékvezető. Az emberelőnnyel élni tudtak a hazaiak, akik Iván Dániel révén szereztek vezetést az első játékrész hajrájában. A második félidőben aztán Pandur Ádám, majd újra Iván Dániel volt eredményes, s ezzel eldőlt, hogy a Kadarkút is ott lesz a második fordulóban, hiszen a komlóiak erejéből csak a szépítésre futotta a hajrában.

Kadarkút VSK (megye I.)–Sport36 Komlói Bányász (Baranya megyei I.) 3–1 (1–0)

Kadarkút. Éreth A. (Horváth T., Bernáth T.).

Kadarkút VSK: Strublics J. – Simon R., Albrecht B., Komáromi M. (Horváth R., a 61. percben), Kovács K., Ferenczi M., Orsós V. (Balogh Cs., a 63. percben), Pandur Á., Horváth M. (Jakabfi M., a szünetben), Iván D., Kovács G. Vezetőedző: Pandur Ádám.

Sport36 Komlói Bányász: Lesnyik D. – Lezsák L., Otterbein K., Turi T. (Jégl K., a 77. percben), Tóth A. (Bognár B., a 63. percben), Illés Sz., Vajk V., Szatmári E. (Dalipi R., a 77. percben), Hohmann G. (Horváth F., a szünetben), Korbuly Á. (Kardos Sz., az 53. percben), Szücs B. Vezetőedző: Nagy Gábor.

Gólszerzők: Iván D. (a 45+2. és a 68. percben), Pandur Á. (az 57. percben), illetve Jégl K. (a 88. percben).

Kiállítva: Simon R. (a 27. percben), illetve Otterbein K. (a 27. percben), Vajk V. (a 27. percben).

Sárga lap: Ferenczi M. (a 63. percben), Albrecht B. (a 64. percben), illetve Illés Sz. (a 48. percben), Jégl K. (a 85. percben).

Továbbjutott: a Kadarkút VSK.