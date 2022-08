Három vereség után az addig hibátlan Érdi VSE ellen szakította meg rossz sorozatát a Kaposvári Rákóczi FC, amely vasárnap hazai pályán is bezsebelné a három pontot. Horváth Rudolf tanítványainak ezúttal is arra kell törekedniük, hogy a lehető legkevesebb hibával futballozzanak, ahogy azt a szerdán is tették.

– Fontos győzelem volt és természetesen lehet érezni az öltözőben is ezt, azonban nem elégedhetünk meg, hiszen mindjárt itt a következő mérkőzés – fogalmazott Mayer Milán, a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgója. – Az érdi sikernek akkor lesz igazán értéke, ha a hétvégén is sikerül három pontot szereznünk.

Az érdi győzelem egyik főszereplője a Rákóczi kapusa, Mikler Dániel volt, akik a hajrában büntetőt védett, illetve két ziccert is hárított, a másik pedig Mayer Milán, akinek két gólja elengedhetetlen volt a sikerhez.

– Természetesen örülök, hogy sikerült gólokat szereznem, szeretnék a hétvégén is eredményes lenni – tette hozzá Mayer Milán, aki az előző szezonban is góllal segítette három ponthoz a Rákóczi Érden. – Úgy néz ki kedvelem az érdi pályát, de inkább azt emelném ki, hogy az első gól előtti tizenegyes szituáció egy tudatos elem volt a játékban, készültünk erre és meg is tudtuk valósítani, ez pedig mindenképpen pozitív. Erre kell építeni!

A Gyirmót FC Győr II. ellen is szükségük lesz a Rákóczi játékosainak arra, hogy az edzéseken begyakorolt dolgokat remekül vigyék ki a pályára, hiszen az ellenfelet jól képzett, fiatal agilis játékosok alkotják.

– Szeretnénk nyerni vasárnap – hangsúlyozta Mayer Milán. – Folyamatosan azért dolgozunk, hogy minél előrébb legyünk a tabellán. Lépésről lépésre kell haladunk. Minden meccs egy új esély és ezt meg kell ragadnunk!

A vasárnap 19 órakor kezdődő bajnokit a gyirmótiak a tizenharmadik, míg a kaposváriak a tizenhetedik helyről várják. A házigazdák az eltiltott Kocsis Barnabásra, illetve a sérült Bíró Dominikre sem számíthatnak a találkozón.