A lefújás után Polényiek lehettek inkább elégedetlenek, egyrészt a hajráig vezettek, másrészt közelebb álltak az újabb találathoz és a meccs lezáráshoz, mint a vendégek az egyenlítéshez! Az első félidőben kapushibából jutottak előnyhöz Horváth Péter szezonbeli harmadik góljával, melynél Nyári nem a legjobban sikerült, nem is erős, nem is igazán helyezett próbálkozásánál ejtette ki a labdát Molnár-Farkas. A vezetést magabiztosan őrizték, volt ugyan néhány bal oldali beadás, ami zavart okozott Vágóéknak, ám mindössze Bíró ütemtelenül ellőtt kísérleténél kellett Hutvágnernek menteni (32.p) Fontos hárítás volt, nem lehetett rá számítani, hogy a játékszer el fog jutni a kapujáig. A másik oldalon Nyárinak is volt viszont egy veszélyes tekerése (35.p).

A szünet után, ha Eördögh parádés átadása után Nyári nem úgy veszi át a labdát, ahogy tette (49.p), vagy Major beadását követően Horváth Péter pörgetése nem megy centikkel mellé (57.p), akkor más végeredmény születik! Tóthnak is volt ugyan egy hatalmas lehetősége, egy jobb oldali szabadrúgás után, ám Hutvágner ekkor is remekül mentett (63.p), ám ezt követően újfent a kék-sárgák rendezhették volna le a három pont sorsát, ám Farkas átadásából óriási helyzetben Major nem talált kaput (64.p). Ezek a kimaradt lehetőségek bosszulták meg magukat hét perccel a rendes játékidő letelte előtt, amikor a kispadról beálló Farkas egyenlített egy tizennyolc méterről leadott lövéssel, az „akció” egy bal oldali bedobásból indult, ráadásul hárman rontottak a gólszerzőre Varjasék, mégsem akadt el bennük a játékszer… Az egyenlítés kiharcolásában nagy szerepe volt a szegedi cseréknek, a gólszerző Farkas is a hajrára állt be, de Dobos is nagy lendületet hozott a szünet utánra, csak úgy, mint Rédling, akinek komoly érdemei voltak az egyenlítő találatban.