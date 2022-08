Szerda délelőtt a Virágfürdőben mutatta be új játékosait az E.ON férfi vízilabda OB I. következő szezonjára készülő Kaposvári VK. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a somogyi együttestől Dobos Dávid, Damagoj Jajcinovic, Mijic Dávid, Tóth Ádám és Varga Bence is távozott különböző okok miatt, így a klub vezetőségének körül kellett néznie az átigazolási piacon. A jelek szerint pedig jól sikerült a bevásárlás, hiszen megerősödve várhatják a kaposváriak az október nyolcadikai bajnoki rajtot.

– Pellei Frank tapasztalt játékos, aki az elkövetkezendő két évben biztosan minket erősít majd, de bízom benne, hogy ennél tovább is – kezdte az újonnan érkezők bemutatását Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Örülök az érkezésének, úgy gondolom, hogy a csapat egyik nagy erőssége lesz. A kapásszélen bevethető Szatmári Kristóf szintén nagy tapasztalattal rendelkező játékos, aki legutóbb a Vasasban játszott, de korábban a Szolnokkal sok címet elhódított. Bízom benne, hogy közösen, Kaposváron is jó eredményeket érünk majd el. A Pécsről érkező Aranyi Attila rosszkéz oldalon kap majd szerepet. Egy feltörekvő, ambiciózus fiatal, aki azért jött, hogy bebizonyítsa, helye van az első osztályban, így nagy elvárásaim vannak vele szemben. Bízom benne, hogy sokat fejlődik majd nálunk. Takács János Szentesről érkezett hozzánk. Damagoj Jajcinovic helyett igazoltuk center pozícióba, ahol méltó társa lehet Kacper Langiewicznek. Remélem, hogy ezzel a kerettel előrébb tudunk lépni a következő szezonban, de ezt sok minden befolyásolja. Annyi biztos, erősödött a csapatunk.

Fotók: Muzslay Péter

A 26 éves Pellei Frank nevelőegyesületéttől, a Szentestől érkezett, melyet egy kétéves szegedi kitérőt leszámítva gyermekkorától erősítette.

– Szimpatikus együttes a kaposvári, amely évről-évre fejlődik – mondta Pellei Frank. – Örömmel fogadtam a megkeresést, és nagyon motiváltan érkeztem a csapathoz.

A Szolnokkal Bajnokok-Ligáját, Magyar Kupát és bajnokságot is nyerő Szatmári Kristófot a Vasastól szerződtette a Kaposvár. A jelenleg 25 éves pólós a Vasasban, majd UVSE-ben nevelkedett, de a felnőtt éveit Szolnokon kezdte, majd a legutóbbi két szezonra ismét visszatért Angyalföldre a korábbi juniorválogatott játékos.

– Mielőtt aláírtam volna a szerződést, sokat beszélgettem Surányi Lászlóval, aki egy számomra tetszetős koncepciót vázolt fel – mondta Szatmári Kristóf. – Azt gondolom, hogy ezzel a kerettel komoly célokat tűzhetünk ki magunk elé. Első sorban a nyolc közé jutást, s ha majd az sikerül, lehet tovább építkezni.

A még csak 19 éves Aranyi Attila szülővárosában, Szekszárdon kezdte a vízilabdát, de a nagy rivális PVSK csapatától szerződött Kaposvárra.

– Hatalmas lehetőség számomra, hogy Kaposvárra igazolhattam, és ezzel szeretnék is élni – mondta Aranyi Attila.

A rutint Takács János képviseli majd. A 31 esztendős, jó felépítésű center egri nevelés, de korábban játszott már Pécsen, Szombathelyen, Miskolcon és Szentesen is.

– Szeretnék a nyolc közé jutni a csapattal – hangsúlyozta Takács János. – Élveztem az eddig itt töltött időszakot, hiszen remek környezetben készülhetünk a bajnokságra.

A felnőtt csapat mellett a legidősebb utánpótláskorosztály is erősödött, hiszen Kaposvárt választotta a kanadai Valentine William és az ausztrál Malcolm-Teleky Tiván. A két egyaránt 18 éves magyar felmenőkkel rendelkező fiatal, azért érkezett hazánkba, hogy fejlődjön és minél jobb vízilabdássál váljon. Így az ifi mellett a felnőtt csapat edzésein is részt vesznek, s teljesítményüktől függően lehetőségük lesz bemutatkozni a világ legjobb bajnokságában.