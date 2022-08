A viadalon a Kaposvári Tex­tiles Modellező Klub hét sportolóval képviselte a somogyi színeket.

A 1,5 ccm-ben induló Tamasóczki Tamás élete eddigi legjobb eredményét érte el 244,050 km/h-val és így is „csak” a dobogó második foka jutott neki. A 2,5 ccm kategóriában sajnos nem sikerült érmet nyerni, ifj. Dusa András nem sokkal maradt le a dobogóról. A 3,5 ccm Monza géposztályban a magabiztosan versenyző Simon József szerezte meg a második helyet, míg fia, Ákos ötödik lett. Nagy meglepetésre az 5 ccm kategóriában is behúzta a második helyet Simon József.

A legjobban várt 10 ccm-ben, azaz a királykategóriában Tamasóczki Tamás első startjával rögtön élre állt és nem tudták megelőzni, Tamasóczki autója 323,434 km/h átlagsebességgel körözött a pályán. Szentesi Míra egy nagyon jó rajttal a második helyen végzett, míg sajnos férjét, Szentesi Norbertet sok technikai probléma nehezítette, de így is sikerült az autóját a harmadik helyre behozni.

Kaposvári eredmények. 1,5 ccm kategória: 2. Tamasócz­ki Tamás; 2,5 ccm kategória: 4. ifj. Dusa András, 6. Dusa András; 3,5 ccm Monza kategória: 2. Simon József, 5. Simon Ákos; 5 ccm kategória: 2. Simon József, 3. Dusa András; 10 ccm kategória: 1. Tamasóczki Tamás, 2. Szentesi Míra, 3. Szentesi Norbert, 4. Dusa András.

A következő, egyben záróforduló október elsején és másodikán lesz a kaposvári Jutai úti sporttelepen, melyre Tamasóczki a 10 ccm kategóriában már magyar bajnokként érkezik.