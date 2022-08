Az Ukrajna elleni összecsapás Szakmáry Gréta pontjával kezdődött, de aztán átvették a vendégek a kezdeményezést, a magyarok idegesebbnek tűntek. De az ukránok jelentős pontkülönbséget nem tudtak kialakítani, hamar egyenlítettek a hazaiak. Andreas Vollmer 11–15-nél kért időt, és el is kezdték a felzárkózást, s nagy csatákat követően már újra egyenlő volt az állás. Az első szettet végül a magyarok zárták le.

A második etap nem indult jól, 1–5-nél jött is az időkérés. Utána viszont sikerült visszakapaszkodni és egyenlíteni. Ezután azonban kicsit lankadt a magyarok koncentrációja és a hibákat könyörtelenül kihasználták az ukránok, s 16–24 után már az első szettlabdájukat ki is használták. A harmadik felvonásra Bagyinka Fanni maradt a feladó poszton, a magyarok szerezték az első pontot, ám a forgatókönyv az első játszmához hasonlított, mert gyorsan fordítottak a vendégek, azután pedig 4–8-nál, majd 5–10-nél is jött egy-egy magyar időkérés. Ekkor semmiféle átütőerő nem volt a hazaiak játékában, de aztán Németh Anett pontjaival sikerült kilábalni a hullámvölgyből, így 10–12-nél már az ukránok kértek időt. Ez használt is, hiszen sorozatban négyszer voltak eredményesek, a végjáték kezdetén pedig hatpontos előnybe kerültek. Ismét 16-nál jutottak szettlabdához, amelyet szintén rögtön ki is használtak.

A negyedik játszmára visszaállt Fábián Fanni, és most először Török Kata is a pályára lépett. Most fej fej mellett haladt a két együttes, óriási küzdelem folyt a pályán, felváltva vezettek a csapatok. Az ukránok két egység előnyre tettek szert, majd a magyar időkérés után Török bombájával a vezetést is átvették a hazaiak. 18–18-nál Petőváry Panni ki is osztott egy blokkot a kettős csere után, de hiába vezettek a magyarok már kettővel, 21-nél egyenlíteni tudtak a vendégek, majd egy rossz ukrán nyitás és egy nyitásfogadás által ismét vezettek a hazaiak, ám 23-nál ismét egyenlő volt az állás. Szakmáry által jutottak először szettlabdához, amit az ukránok hárítottak, így ők jutottak meccslabdához. Ezt viszont Török pontjával hárították, ahogyan a másodikat is, és Pintér jóvoltából ismét a magyaroknál volt az előny. Egy óriási labdamenet végén aztán megint Török volt eredményes, ezzel pedig sikerült kiharcolni az ötödik felvonást.

Az ötödik etap nem kezdődött jól, de Szakmáry által hamar egyenlő volt az állás, majd vezettek is. Ez viszont nem tartott sokáig, mert ezt egy ötös ukrán sorozat követte. 4–8-nál cseréltek térfelet a csapatok, s sikerült is feljebb zárkózni. A kiemelkedőt nyújtó Rihljuk bombájával 11–14-nél három meccslabdához is jutottak a vendégek, ám az elsőnél jól működött a magyar blokk. A másodiknál azonban Rihljuk pontot tett a több mint két és fél órás összecsapás végére. Bár végül kikaptak a magyarok, így is sikerült pontot szerezni, illetve a csoport második helyéről várhatják a szombati, Ciprus elleni találkozót.

Eb-selejtező, C-csoport, 2. forduló

Magyarország–Ukrajna 2–3 (23, –16, –16, 26, –12)

Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 1200 néző. Vezette: Taran, Muha.

Magyarország: Pintér 12, Fábián, Szakmáry 20, Papp 5, Németh 15, Kiss 12. Csere: Tóth (liberó), Gyimes, Szűcs, Bagyinka, Török 8, Petőváry 4. Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer.