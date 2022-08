A területi elv alapján kisorsolt második forduló küzdelmei során a megyénkből állva maradt három csapat közül a Kadarkútra várt a legnehezebb feladat. Pandur Ádám tanítványaira ugyanis az NB III. Közép csoportjának listavezetője, az Iváncsa KSE gárdáját fogadták, amely az előző körben is Somogy megyében lépett pályára, hiszen a Balatonlelle SE otthonában vívta ki, hogy ebben a fordulóban Kadarkútra utazhatott. A hazaiak nem a legjobb állapotban várták az összecsapást, hiszen az osztálykülönbség mellett eltiltás, sérülés és betegség is nehezítette a felkészülésüket. Ennek ellenére a kadarkútiak nagyszerűen küzdöttek, még azt követően is, hogy a tizenegyedik percben hátrányba kerültek. A második félidőre viszont kijött az osztálykülönbség, s a hajrában a csereként pályára lépő Maka Alex triplájával az Iváncsa magabiztossá tette a továbbjutását.

Kadarkút VSK–Iváncsa KSE 0–7 (0–1)

Kadarkút. V.: Maml Z. (Szkrajcsics P., Sáfárik P.).

Kadarkút VSK: – Gelencsér Á. – Iván D. (Horváth R., a 60. percben), Jakabfi M., Kovács K., Ferenczi M., Orsós V., Pandur Á. (Albrecht B., a 72. percben), Balogh Á., Horváth M., Kovács G., Németh D. Vezetőedző: Pandur Ádám.

Iváncsa KSE: Ordasi G. – Szabó B. (Maka A., a 69. percben), Barta B., Suszter L. (Tunyogi R., a 76. percben), Jova B., Vámosi R. (Cseszneki R., az 58. percben), Aradi Cs., Vallejos D., Horváth B. (Salacz M., az 58. percben), Pribék P. (Kercsó B., a 69. percben), Fehér I. Vezetőedző: Tóth András.

Gólszerzők: Aradi Cs. (a 11. percben), Suszter L. (az 58. és a 68. percben), Maka A. (a 72., a 86. és a 87. percben), Vallejos D. (a 89. percben).

Sárga lap: Jakabfi M. (a 80. percben),

Továbbjutott: az Iváncsa KSE.

A Nagyatádi FC a Baranya megyei másodosztályban szereplő Ócsárd otthonában lépett pályára, ahol már az első percektől nyomatékosította, hogy nem lehet keresnivalója a hazai csapatnak. Papp Zoltán tanítványai már az első negyed óra után kétgólos előnyben futballozhattak miután Dekanics Márk két büntetőt is értékesített. A folytatásban sem álltak le a gólgyártással a somogyiak előbb Jerkovic Marko vette be az ócsárdi kaput, majd az első félidőben még Horváth Péter is jelentkezett egy duplával. A második félidőre már csak egy nagyatádi gól jutott, de ez is azt jelentette, hogy a dél-somogyiak – akik elég szűkös kerettel utaztak Ócsárdra – magabiztos sikerrel jutottak tovább a harmadik fordulóba.

K. Ócsárd SE–Nagyatádi FC 0–6 (0–5)

Ócsárd. V.: Virág A. (Topálszki Sz., Bencze A.).

K. Ócsárd SE: Bokor D. – Miglinczi L., Lukács G. (Gáyer G., a 78. percben), Kapusi L. (Horváth Gy., az 59. percben), Pálfi Á. (Trapp M., a szünetben), Nagy R., Pintér P., Kocsis L. (Kovácsevics L., a 78. percben), Balogh B., Pretz M., Kovács K. (Anton V., a szünetben). Vezetőedző: Sütő László.

Nagyatádi FC: Beke B. (Gál E., a 78. percben) – Kollár D., Basics Zs. (Mózsi M., a 69. percben), Jerkovic M., Horváth P. (Patak B., a 78. percben), Vrban N., Fazekas Á., Pákai G., Dekanics M., Horváth F., Csikós Á. Vezetőedző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Dekanics M. (a 8. és a 16. percben – mindkettőt 11-esből), Jerkovic M. (a 32. percben), Horváth P. (a 42., a 45+1., és a 71. percben – az elsőt 11-esből).

Sárga lap: Kapusi L. (a 14. percben), illetve Basics Zs. (az 55. percben).

Továbbjutott: a Nagyatádi FC.