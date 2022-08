Az előző szezonban még a Zala megyei első osztályban szereplő Technoroll Teskándot fogadta a Kaposvári Rákóczi FC, amely a MOL Magyar Kupa után a bajnokságban is szerette volna megszerezni első győzelmét. A hazaiak gyorsan a teskádiak tudatára adták, hogy mi is a céljuk, hiszen csak tizenhárom másodperc kellett az első ordító helyzethez: a bal szélről Böndi Ádám tekerte középre a labdát, amit Pintér Norbert két méterről csukafejessel továbbított a kapu felé, Pergel Dávid azonban résen volt, s hatalmas bravúrral szögletre mentett. A kaposváriak dominanciája egy percig sem hagyott alább, de az újabb hatalmas lehetőségre a tizennegyedik percig kellett várni, ekkor Pintér Norbert készítette le lövésre a labdát Kálmán Szilárdnak, aki tizenkét méterről, középről csúnyán mellé lőtt. Az első negyed óra végén éledezett a Teskánd is: Pergel Bence éles szögből leadott lövését Ipacs Péter öklözte ki, majd a huszadik percben jött az újabb hidegzuhany a kaposváriakra: Bontó Marcell csapta be a jobb szélen Harsányi Dánielt, középre gurított Pergel Bencéhez, a támadó remekül vette észre az érkező Hetesi Patrikot, aki egy mintaszerű támadás végén tizenhárom méterről, bal belsővel helyezte a vendégek vezető találatát a jobb felsőbe. A hazaiak kálváriája ezzel nem ért véget, hiszen hiába támadtak, nem tudtak igazán nagy helyzetet kidolgozni, s a harmincadik percben pedig újra gólt szereztek a vendégek: a kaputól negyven méterre Horváth Balázst szerelte Hetesi Patrik, aki nem vacakolt, egyből célba vette kaput, a kint álló Ipacs Péternek esélye sem volt, hogy védje a jobb felsőbe tartó lövést. Ezt követően már kényelmesen játszhatta saját, védekezésre alapuló játékát a Teskánd, amivel a Rákóczi nem tudott mit kezdeni. Nem is csoda, hogy a szurkolók hangot adta ennek a halovány hazai teljesítménynek, amihez még az is hozzájárult, hogy szerencséje sem volt a Rákóczinak. A negyvenharmadik percben ugyanis hiába emelte át a kapuson a labdát Kálmán Szilárd, a felső kapufáról kifelé vágódott a játékszer.

A szünetben hármat is cserélt Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere, de ez sem igazán rázta fel a zöld-fehér társaságot. A játék hazai labdabirtoklási fölénnyel, helyzet nélkül csordogált, a múló idő pedig egyre jobban hajtotta a vizet a teskándiak malmára. Egyórányi játék után Mayer Milán fejese jelenthetett volna némi vígaszt, de a támadó öt méterről nem talált kaput a jó cserének bizonyuló Borbély Ákos jó beadását követően. A szépítő találatra egészen a hajráig kellett várni, ekkor Mayer Milán adott remek átadást Pintér Norbertnek, aki lerázta magáról védőjét és tíz méterről a jobb alsóba passzolt. A gól egy új lendületet adott a meccsnek, s két perc múlva Pintér Norbert akár duplázhatott is volna. Egy nagyon hasonló szituáció után ezúttal tizenöt méterről lőtt, a vendégek hálóőre nagyot védett a kapu bal oldalába tartó lövésnél. Az utolsó percekben már fejvesztve rohantak előre a hazaiak, akik nem tudtak mit kezdeni a szervezett teskándiakkal, akik megérdemelten szerezék meg a három pontot, hiszen kevésnek bizonyult, hogy az első, illetve az utolsó negyed órában is remekül futballozott a Rákóczi.

Kaposvári Rákóczi FC–Technoroll Teskánd KSE1–2 (0–2)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 380 néző. V.: ifj. Hartung V. (Nagy M., Szalai D.).

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs – Kocsis B. (Borbély Á., a szünetben), Gál, Harsányi – Ekker (Zólyomi, a 66. percben), Horváth B. (Országh B., a szünetben), Mayer Milán, Zvara, Böndi (Pintér M., a 79. percben) – Pintér N., Kámán Sz. (Mayer Máté, a szünetben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Technoroll Teskánd KSE: Pergel D. – Simonfalvi (Fábián K., a 71. percben), Potyi, Bekő B., Bolla L. – Szinay, Őr (Molnár A., a 83. percben), Hetesi, Lórántfy (Borbács, a 66. percben) – Pergel B., Bontó. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Pintér N. (a 76. percben), illetve Hetesi (a 20. és a 30. percben).

Sárga lap: Országh (a 84. percben), Mayer Milán (a 85. percben), illetve Bontó (a 39. percben), Bekő B. (a 75. percben).