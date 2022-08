A MOL Magyar Kupa előző kiírásához hasonlóan ezúttal a megyei bajnokságokban, illetve a harmadosztályban szereplő csapatok részvételével rajtol a sorozat. Az első fordulóban még területi elv alapján sorsolták össze a feleket, mindig az alacsonyabb osztályú csapat pályaválasztásával, így egyértelmű volt, hogy megyénk egyetlen harmadik ligás klubja, a Kaposvári Rákóczi FC idegenben kezd. Horváth Rudolf tanítványait szombaton 16.30 órakor szólítják majd pályára a Fejér megyei első osztályban szereplő Ercsi Kinizsi SE otthonában.

– A szerdai bajnoki után már a kupameccsre készülünk, ahol szeretnénk megszerezni az első győzelmünket – hangsúlyozta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – A legjobb összeállításban szeretnénk pályára lépni, reméljük, addigra felépülnek a sérült játékosaink. Tudjuk, hogy egy győzelem sokat javítana a csapat hangulatán és önbizalmat is adna a játékosoknak. Két vereséggel kezdtük a szezont, de ezek a meccsek alakulhattak volna számunkra sokkal kedvezőbben is, így azon dolgozunk, hogy a folytatásban mi jöjjünk ki győztesen az ilyen rangadókból. Ennek az első lépését Ercsiben kell megtenni.

Az AC Nagybajom a fővárosba, pontosabban a XV. Kerületbe utazik, ahol a budapesti másodosztály első csoportját megnyerő, így most a BLSZ I.-re készülő Issomo SE vár majd Horváth Péterékre. A szombaton 16 órakor kezdődő kupatalálkozót az eredeti tervekkel ellentétben nem műfüvön játszák majd a felek.

– Nem történt sok változás a keretben, így azt az egységességet, ami eddig is jellemzett minket és az egyik erősségünk volt továbbra is szeretnénk fenntartani – fogalmazott Horváth Péter, az AC Nagybajom vezetőedzője. – A sorsolás úgy hozta, hogy ismét az egyik legtávolabbi csapathoz utazunk és újra idegenben kell kezdenünk, de most legalább nem a keleti országrészben. Mindent megteszünk a továbbjutás érdekében, még úgy is, hogy nem a legerősebb keretünkkel tudunk elutazni a fővárosba. Próbáltuk feltérképezni az ellenfelet, tudjuk, hogy van egy jó irányítójuk, aki sok gólt szerez pontrúgásból, erre próbálunk felkészülni.

A Kadarkút VSK az egykoron sokkal szebb napokat is megélt, jelenleg a Baranya megyei első osztályban vitézkedő Sport36 Komló Bányász csapatát fogadja szombaton 16.30 órakor. Pandur Ádámék az előző kiírást egy bravúrral kezdték, hiszen legyőzték a Kozármislenyt, amely a szezon végén veretlenül jutott fel a másodosztályba, s ezúttal is hasonló céllal lépnek pályára.

– Szeretnénk továbbjutni és minél tovább menetelni a kupában – tette hozzá Pandur Ádám, a Kadarkút VSK vezetőedzője. – Nehéz, jó iramú összecsapásra számítok, mivel az ellenfél több fiatal játékost is igazolt a nyáron. A mérkőzés egy remek erőfelmérő lesz számunkra a nemsokára induló bajnokságra, ahol bővült a mezőny, mindenki jól erősített így kíváncsian várom, hogy alakulnak majd az erőviszonyok.

A Nagyatádi FC a remek utánpótlásnevelő műhely (amelyből korábban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik is kikerült) felnőttcsapatát, a székesfehérvári MÁV Előre Főnix FC gárdáját látja majd vendégül a Mudin Imre Sportcentrumban. A dél-somogyiak szombaton 16.30 órakor lépnek pályára a Fejér megyei első osztályban szereplő Főnix ellen.

– Az információnk szerint egy fiatal, a futballt játszó csapat lesz az ellenfelünk – fogalmazott Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Egy ki-ki mérkőzést várok, de egyelőre még nem tudom, hogy milyen összeállításban tudunk pályára lépni, hiszen a keretből sokan bajlódnak sérüléssel és kisebb betegséggel. Szerencsére bő a keretünk, így bárki is játszik, hazai pályán meg kell nyernünk a mérkőzést. Annyi célt tűztünk ki a Magyar Kupával kapcsolatosan, hogy szeretnénk egy nagy csapatot Nagyatádra hozni, ehhez pedig legalább a harmadik körig el kell jutni.

A Balatonlelle SE számára nem kedvezett a sorsolás, hiszen az NB III. Közép csoportjában érdekelt, a szezont két győzelemmel kezdő Iváncsa KSE látogat majd a Balaton partjára. A szombaton 16.30 órakor kezdődő mérkőzés érdekessége, hogy a Fejér megyei klub még 2017-ben éppen a Balatonlelle ellen vívta ki a feljutást a harmadosztályban, aminek azóta meghatározó tagja. Azokon az osztályozó mérkőzéseken még játékosként lépett pályára Kenéz Szabolcs, aki szombaton vezetőedzőként néz szembe az iváncsaiakkal.

– Ez a kupamérkőzés remekül beilleszthető a felkészülési programunkba – nyilatkozta Kenéz Szabolcs, a Balatonlelle SE vezetőedzője. – A rajt előtti utolsó héten vagyunk, így fel tudjuk mérni, hol áll a csapatunk egy jó, harmadosztályú együttes ellen. Nem jelent számunkra semmilyen extra motivációt, hogy korábban már találkoztunk az Iváncsával.

A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el. Amennyiben a rendes játékidőben nem bírnak egymással a felek, úgy következik a kétszer tizenöt perces ráadás. Amennyiben ekkor is maradna a döntetlen, tizenegyespárbajban dől el, hogy melyik fél jut a második körbe, amelyet augusztus utolsó hétvégéjén rendeznek. A MOL Magyar Kupa első és második fordulójában az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga együttesei – köztük a BFC Siófok – még nem vesznek részt, így az első körben 128 csapat lesz érdekelt, a másodikban pedig 64. Ehhez a harmadik körben csatlakoznak majd az első, illetve a második vonal klubjai, így 96 együttessel folytatódnak majd a küzdelmek.