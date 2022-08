Hideg Ádám két rangos nemzetközi sorozatot is, az FIA gokart Európa-bajnokságot és a Champions of the Future Euro Series utolsó futamait egyaránt a hetedik helyen zárta. Ezek után következik az idei legnagyobb megméretése, az FIA gokart-világbajnokság, amelyet szeptember 15. és 18. között rendeznek az olaszországi Sarnóban, Nápoly közelében.

– A WSK Euro Series előtti utolsó két futamom nagyon jól sikerült, mind a kettőben hetedik lettem a döntőben – mondta Hideg Ádám a RallyCafe-n. – A legutóbbi versenyemen pedig már a világbajnokságra készültünk, így próbáltam a lehető legjobb eredményre törekedni. A mezőny ugyanaz volt, mint akik ellen a FIA Eb-n is versenyeztem és akik a vb-re is várhatók. Kemény versenyre számítottam, szerettem volna megismételni a két utolsó futam eredményét és a top tízben végezni.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával versenyző pilóta a következő hónapot vb-felkészüléssel tölti. A július 29. és 31. között megrendezett szintén sarnói WSK Euro Series második futama jó lehetőséget biztosított a pálya begyakorlására. Nem csak a nyomvonalat lehetett megtanulni, hanem a felgumizott pálya viselkedését és a versenyszituációk kezelését is. Az Eb- és a CF-sorozatok lezárta után az OKJ teljes mezőnye a WSK-ban folytatja a versenyzést és koncentrál a sarnói pályára, ahol a vb-t is megrendezik.

Nyolcvanhárom nevező versenyzett az előselejtezőben, az időmérő után pedig csak a legjobb hetvenkettő kezdhette meg az előfutamokat. Ádám számára nem jelentett akadályt a kvalifikáció, hiszen csoportjában az ötödik legjobb időt futotta, amellyel összesítettben a tizennegyedik lett.

Az öt előfutamában is nagyon jó volt a tempója, a hatodik helyről indulva kétszer második és egyszer harmadik lett. A másik két előfutam mindegyikében kilökték, másodszorra ki is esett, így a huszonkettedik helyen jutott tovább. Az elődöntőben javíthatott volna a pozícióján, de ezúttal durván belelökték az előtte haladóba. A balesettel több helyet is veszített, ám a sérült gokartjával végül a tizenhatodikként ért a célba.

A döntő szintén komoly lökdösődéssel kezdődött, Ádám vissza is esett a huszonnegyedik helyre, ám tizenkettőt előzött és így feljött a tizenkettedik helyre. Az eredmény nem tükrözi a gyorsaságát, de a vb-felkészülés szempontjából igazán fontos versenyt teljesített.

– A Sodikart nagyon jó technikát biztosított a számomra, az időmérő is jól sikerült és az előfutamok során, amikor tisztán tudtam versenyezni, az első háromban végeztem – emelte ki Hideg Ádám. – Az a két előfutamom volt a legjobb, ahol a második helyen végeztem. Az elsőben még vezettem is, de az utolsó körre elment a guminyomásom, ezért megelőztek. Másodszorra nekem volt kedvezőbb a guminyomásom, támadtam is az első helyért, de kellett volna még egy kör, hogy előzni tudjak. Két előfutam során is kilöktek, az elődöntőben pedig úgy belelöktek az előttem haladóba, hogy a kormányomon landolt a gokart hátulja. A döntőben pedig szintén nagy lökdösődés ment, így visszaestem a huszonnegyedik helyre, innen pedig feljöttem a tizenkettedik pozícióba. Az eredménnyel nem vagyok elégedett, de a tempónk és a technikánk nagyon jó volt, végül is azért álltunk rajthoz ezen a versenyen, hogy a világbajnokságra készüljünk, arra pedig tökéletes volt. Jó formában vagyok én és a Sodikart is, remélem a vb-n ezt meg tudjuk majd mutatni.