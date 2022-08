A versenyzők vasárnap reggel, kilenc óra körül, egy rövid eligazítást követően szállhattak vízre. A vízi jártasságon túl a mentőmellény és rajtszám hajóra ragasztása volt az indulás minimum követelménye.

Fotós: Nemeth_Levente

– A verseny, ahogy azt a hajósok az elmúlt években már megszokhatták a fonyódi kutyás strandról rajtolt – folytatta Lehel László. – Az időjárás végül kegyes volt hozzánk, pedig sokáig az előrejelzések nem sok jóval kecsegtetett bennünket. Feltételként is szabtuk versenyzőinknek, amennyiben rosszabbra fordul az időjárás a nap folyamán, azonnal ki kell kötniük. De végig szép időnk volt, így zavartalanul teljesíthette a távot mindenki.

Az egyesület szokásos nyár eleji, szezonnyitó klasszikus Fonyód – Badacsony átevezésével ellentétben most nem láthattuk a hajótípusok nagy kavalkádját. Normál kajakokkal, tengeri kajakokkal, és kenukkal vágtak neki a legbátrabbak a nagyon hosszú távnak.

– Erre a versenyre nem volt elég lapátot ragadni és lelkesedni – folytatta a főszervező. – Aki egy ilyen versenyen sikerrel akar szerepelni, annak ugyanúgy kell edzenie, mint akármelyik másik sportág hasonló távjánál. Rendszeresen kell eveznie, és tudatosan készülnie egy ilyen táv sikeres teljesítésére.

A versenyzők a hosszú távra vihettek magukkal a hajókban vizet és élelmiszert is. De Lehel László elmondta azt is, hogy a kísérőhajók is el voltak látva bőven étellel-itallal, hogy senki ne szenvedjen hiányt semmiben.

– Fonyódon most először rendeztünk ilyen evezős Balaton maratont – értékelte a versenyt Lehel László. – Évadzáró eseménynek szántuk, hiszen ebben az évben már nem lesz több evezős eseményünk Fonyódon. De sikeres volt a verseny a hosszú táv ellenére is, így mindenképpen szeretnénk a következő években is megrendezni. Jövőre a nyár elején várunk mindenkit a szokásos klasszikus átevezésünkre, nyár végén pedig ismét a legkeményebbeket tesszük majd próbára.

Eredmények

Tengeri kajak egyes, férfi: Őri Zsolt

Tengeri kajak kettes, férfi: Bécsi Tamás – Bilau Lőrincz

Tengeri kajak egyes, nő: Nagy Éva

Kajak kettes, férfi: Konkoly Imre – Friedszam Attila

Kenu egyes, férfi: Tóth jános

Kenu kettes, férfi: Papp Péter – Horváth Antal