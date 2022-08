Elindult a Kaposvári NRC röplabdacsapatának felkészülése pénteken. A tizenhárom játékosból álló keretből azonban három sportoló igazoltan hiányzott, hiszen Szedmák Réka és Gyimes Zsófia a magyar, míg Stamatia Kyparissi a görög válogatottal készül a nyár végi Eb-selejtezőkre. Ugyan 12 órára volt megbeszélve a Kaposvár Arénába a gyülekezés, de már fél tizenkettő körül elkezdtek szállingózni a lányok. S bár nem mindenki ismert mindenkit, de mégis régi ismerősökként köszöntötték egymást.

Még a nagy találkozás előtt állítottuk meg pár szóra a nagy sietségében Lacombe Zsófiát, a KNRC sportigazgatóját.

Forrás: Muzslay Péter

– A mai nap fizikai tevékenység még nem lesz a lányoknak, azonban lesz egy csapatmegbeszélés, ahol a vezetőedző, Vincent Lacombe és én bemutatjuk a szakmai stábot, az Arénát egy powepoint segítségével – mondta Lacombe Zsófia. – Megkapják az új belépőkártyájukat, megmutatjuk nekik az öltözőt. Lesz egy orvosi vizsgálat, de már a nyár alatt ki kellett tölteniük egy orvosi kérdőívet és akkor azt átbeszélik az orvossal meg a fizioterapeutával együtt, majd meg is vizsgálják őket. Lesz egy testösszetétel-vizsgálatuk is, illetve a felszereléseket is fel fogják próbálni, hogy a rendeléseket le tudjuk adni. A külföldiek pár napja érkeztek meg, velük már a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál is intézkedtünk, a mindenféle papírjaikat intéztük. A tizenhármas keretből tíz játékos lesz mai itt, mert a görög Stamatia Kyparissi a görög válogatottal az Európa-bajnoki selejtezőkre készül, illetve a Szedmák Réka meg a Gyimes Zsófia éppen Spanyolországból érkeztek haza és fordulnak rá a célegyenesre, hogy szintén a selejtezőkre készüljenek.

Forrás: Muzslay Péter

– A lányok egyébként most fognak találkozni először egymással meg velünk is – hangsúlyozta. – De én azt láttam, hogy azok a fényképek, cikkek, amik kimentek a közösségi oldalakra róluk – legyenek azok a nyaralásos fotók az Instagrammon – azokat így lájkolgatták egymás között. A magyar játékosok nagy része azért ismeri egymást vagy együtt játszottak már egy másik klubban, vagy itt tavaly vagy pedig egymás ellen, kicsi azért itt a magyar játékosok között a keresztmetszet. A külföldiek szerintem nem ismerik egymást, mert különböző bajnokságokból jöttek és különböző nemzetiségűek, de elképzelhető, hogy mondjuk válogatott szinten játszottak már egymás ellen. Pontosan ezért vannak ezek a beszélgetések, hogy megismerhessék egymást. Október huszonkettedikén kezdődik az Extraliga, így több mint két hónapunk van arra, hogy összerázódjon a társaság. Szombaton egy erőfelmérő edzésük lesz az LTP Gym-ben, ahol eleve szokott lenni a kondicionáló tréningjeik, vasárnap pedig az első labdás edzésük lesz.

Bodovics Hanna az elsők között érkezett az Arénába, így az első csapatmegbeszélés előtt még neki is fel tudtunk tenni pár kérdést.

Forrás: Muzslay Péter

– Nagyon jó volt visszajönni a városba, jó érzés volt, hogy ismerősek az utcák és tudom merre járok, már be is költöztünk, amint ideértünk elmentem a kedvenc helyeimre – emelte ki mosolyogva Bodovics Hanna. – Visszajöttem a csarnokba, elő jöttek az emlékek is, amiből azért jó sok van, úgyhogy számomra nagyon pozitív volt visszajönni. Van akit már ismerek, de a külföldiekkel még nem találkoztam és nagyon várom már, hogy megismerjem őket, szerintem egy jó kis közösség lesz és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szedmák Rékával folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, míg a válogatottban voltam ő volt a szobatársam, mi már Békéscsabán is együtt játszottunk, vele nagyon jóba vagyunk, pályán kívül is nagyon sokat találkozunk. Lacombe Zsófival is már várom a közös munkát, Godó Pannival még nem játszottunk együtt, de jóba vagyunk, Hegyi Biankával is nagyon jó kapcsolatunk volt itt. Úgyhogy a magyar mag szerintem nagyon összetartó lesz, biztos vagyok benne, hogy a külföldiek is partnerek lesznek ebben.