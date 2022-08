Nyers Mónika a májusi Almaty Fekvenyomó világbajnokságon bronzérmet szerzett, azonban sok ideje nem volt a pihenésre, hiszen a verseny után pár nappal már kezdődött is a két hónapos felkészülési idő az augusztusi Raw Fekvenyomó Európa-bajnokságra.

– Azt vettem észre, hogy többet érek azzal, ha inkább rápihenek a versenyre – mondta Nyers Mónika. – Kisebb nagyobb sérülések persze bejöttek, amiket pihentetni kellett kicsit, mondta is az edzőm, hogy úgy ahogy, de nekem nem is kell edzésterv, mert erős vagyok.

A megméretés augusztus másodikán kezdődött és egészen hetedikéig tartott, Nyers Mónika negyedikén és az utolsó napon volt érdekelt a Budapest Kongresszusi Központban.

– Azt hittem, hogy 52 kilogramm fölött vagyok és a mérlegelésnél kiderült, hogy csak 50,9 kilogramm vagyok, ami nagyon kicsi súly nekem, mert akkor voltam a legerősebb, amikor súroltam az ötvenkettőt, úgy vagyok vele, hogy inkább erőm legyen, minthogy a súlyommal nyerjek – fogalmazott.

– Ott eléggé sokkos állapotba kerültem, azt gondoltam biztos nagyon gyenge vagyok, azonban kellemeset csalódtam. Elképesztő erő volt bennem a verseny napján, szerintem a pihenés miatt regenerálódott a testem, így kilencvenes nyomással kezdtem. Sajnos elkapkodtam, mert nem vártam meg a vezényszót és ez miatt érvénytelen lett a nyomás. Itt nem csak az erőre, hanem a szabályokra is figyelni kell, hogyha megemelem a fenekem azért veszik el, ha elmozdítom a lábam azért és ha nem várom meg a vezényszót akkor azért. De nem aggódtam, hanem mondtam az edzőmnek, hogy kérjen be 100 kilogrammot, mert nekem az nagyon fog menni, de csak 97,5-öt kért be. Azt megnyomtam, ezután azt mondtam az edzőmnek, hogy azt kérje, ami szerinte elég lesz az első helyhez, mert most megvertem azt, aki tavaly Litvániában nagyon legyőzött, most ő lett a harmadik. Százkettő és felet kért be, de én a 105-öt is meg tudtam volna nyomni, ez sajnos így nem lett elég. Igazából ugyanannyit nyomtam, mint az első, ő is 102 felett meg én is, csak ő kevesebb kilogramm volt, mint én. Ezen ment el az aranyam, testsúlyarányban ő volt a jobb, mert amikor egyformán nyomsz, akkor a testsúly a döntő pont.

– Volt egy segédruhás versenyem is, úgyhogy két megméretést nyomtam le egy ilyen versenyidőszak alatt – emelte ki az erőemelő. – Azt jelenti, hogy egy nagyon szűk ruhában sokan többet tudnak nyomni, mint nélküle, egy versenytársam 150 kilogrammot nyomott, ebben a ruhában meg 202-őt. Nekem itthon van egy 34-es ruhám és az edzőm nem abban indított, hanem egy két számmal nagyobb ruhában, ami szinte alig segített. Ezt a ruhát több ember is alig tudja rád ráncigálni, én meg ezt a nagyobbat levettem egyedül. A nyomásomra nem vagyok büszke, itthon 120 kilogrammot emeltem a ruhában, a versenyen meg 112,5-öt. Nem szerettem volna sérülést, tudtuk, hogy ez elég lesz a második helyhez, mert az első nagyon elment, ő 137-5-öt nyomott. Igaz, próbáltam bizonygatni, hogy én meg tudom nyomni a 125-öt, szerettem volna bizonyítani, de végül az edzőm mondta, ez nem fog semmin sem változtatni, inkább ne sérüljek meg. Csak szebb eredmény lett volna 50 kilogrammosan 125-öt nyomni, mint 112,5-öt, de ez így jött ki. De szerencsére sérülés nem lett, mert a ruhás nyomásban nagyon benne van az a pakliban, hiszen annyira szűk, hogy olyan, mintha összepréselnék az izomzatomat és átmenne a karomon egy autó. Most jót is tesz majd ez a kis pihenés, egy jó masszázsra is megyek, ami majd fellazítja az izmokat, aztán hajrá még egyszer.

Nyers Mónika örült a két ezüstéremnek, de nincs 100 százalékosan megelégedve, mert érezte magában azt, hogy több van még benne.

– Bántott, hogy csak egy kicsin múlott az arany, de nagyon jól éreztem magam a versenyen –hangsúlyozta. –Most először éreztem, hogy tényleg bennem van az erő. Szeptember közepén lesz Nagykanizsán egy magyar bajnokság, ott majd beleadok apait-anyait, megmutatom, hogy maradt még bennem. Büszke vagyok arra, hogy mastersként a nyílt felnőtt kategóriában is ott vagyok a legjobbak között, szinte meg is nyerhettem volna, számomra ez nagy dolog. Amíg tudom tartani ezt a szintet és meg tudom verni a nálam fiatalabbakat, addig nem adom fel és nem indulok a masters kategóriába.