– Bőszénfán rendezték meg a kétnapos terepíjász országos bajnokságot, ahol Kóti Dávid BB U18 kategóriában mérette meg magát – tájékoztatott Kótiné Molnár Szilvia, a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület elnöke. – Az első nap az eső nehezítette a verseny kezdetét, másnap pedig az erős szél kísérte végig a versenyt. A jó társaság, a gyönyörű környezet és az eredmény kárpótolta ifjú ijászunkat, miután az első helyen végzett.

A minap tartottuk a IV. Töreki Örömíjász versenyünket, melyre közel százötven nevező érkezett, kísérőkkel együtt majd száznyolcvanan töltöttük meg a Cinege Pihenő helyet – tette hozzá Kótiné Molnár Szilvia. – Ahogy mondani szokták a szélrózsa minden irányából jöttek az indulók és a nagy meleg ellenére is teljesítették a pályát. Reméljük az erdő mélye egy kicsit elviselhetőbbé tette a napot és a párás levegő sem okozott nagyobb gondot. Bízunk benne, aki ott volt jól érezte magát. Emeljük kalapunk Keszü Zoltán előtt, aki ismét a verseny legeredményesebb íjásza lett.

Mint ismeret, tavaly útjára indított a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület egy vándorfokost, edzőjük és példaképük, Gombai Tibor emlékének adózva.

– A 2021-es versenyünkön Keszü Zoltán vihette haza egy évre a fokost – elevenítette fel –, s Zoltán ezúttal is visszatért és immár második alkalommal is elnyerte a díjat. Jövőre is várjuk vissza, hogy megvédje címét és akár végleg megnyerje az emlék vándorfokost.

A XIV. Gazdanapon is részt vett az egyesületünk, a csapat egyik része az íjásztaton, másik része pedig a főzőversenyen vett részt. – Nagy Mátyás sebzett marhát íjász módra vagyis vörösboros marhapörköltet készített, és a lassan már védjegyünké váló palacsintasütés sem maradt el Kolumbán Zoltánné vezérletével – tette hozzá.

Miközben a színpadon zajlottak a műsorok, a terület hátsó szegletében Kóti Miklós és Kótiné Molnár Szilvia fogadta az érdeklődőket a kialakított gyakorló íjászpályán. Öt lőállásban folyamatosan repültek a nyílvesszők, hiszen megállás nélkül érkeztek az íjászjelöltek. – Nagyon sok tehetséggel találkoztunk, volt aki reggel ránk talált és velünk töltötte az egész napot – fogalmazott az egyesület elnöke. – Remélhetőleg jó néhányukkal találkozunk majd a későbbiekben az íjászpályánkon is.

A kaposvári Tókaji parkerdő adott otthont a Terep Íjász GP-verseny sorozat utolsó, azaz negyedik fordulójának, ahol Kóti Dávid képviselte a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület színeit.

Az első fordulót Bakonyszentlászlón rendezték meg még május közepén, s Dávid a második helyet szerezte meg. A második kör június közepén volt Mozsgón, ahol az első helyet szerezte meg a kiváló sportoló. A harmadik „játéknapnak” Szőcsénypuszta volt a házigazdája július elején, s Kóti Dávid itt is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

– Ebben a fordulóban egy 11 éve felállított országos csúcsot sikerült megdöntenie jelöletlen távon – hangsúlyozta Kótiné Molnár Szilvia, Dávid édesanyja. – A következő állomás a terep íjász országos bajnokság volt, július utolsó két napján, melyet szintén megnyert. Szokatlan módon ezután rendezték GP negyedik fordulóját, melyen Kóti Dávid az első helyen végzett, s ismét megdöntötte saját rekordját és egy új országos csúcsot állított fel.