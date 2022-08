Augusztus tizenkettedikén játszotta le a Siófok KC a harmadik felkészülési mérkőzését. Az FTC-Rail Cargo Hungaria ötgólos különbséggel nyert a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. A vereség ellenére azonban egy igen hasznos hatvan perc van a balatoni együttes háta mögött.

Az első félidőben Marina Rajcic védései, illetve Debreczeni-Klivinyi Kinga és Tamara Mavsar hatékony támadójátékának köszönhetően az első negyedórában jól tartották magukat a siófokiak. A folytatásban kétszer is egyenlítettek, de Elek Gábor, az FTC vezetőedzőjének időkérése átrajzolta a forgatókönyvet. Egy 0–5-ös zöld-fehér roham után ötgólos különbség rajzolódott ki, amely a félidőre is megmaradt.

A fordulás előtt a Fradi játékosai, Emily Bölk és Kovács Anett, míg a fordulás után Klujber Katrin támadásban nyújtott teljesítménye látszott meg leginkább az eredményen, amely ekkor 14–21 volt. A legnagyobb különbség az ötvenedik percben volt a felek között (18–25), innen sikerült a hajrában visszakapaszkodnia a siófoki együttesnek 22–25-re. Labdája és ziccere is volt a balatoniaknak ahhoz, hogy izgalmassá tegyék az utolsó perceket. A helyzet azonban kimaradt, a vendégek pedig visszaállították a szünetben meglévő ötgólos különbséget.

Harmadik felkészülési mérkőzés

Siófok KC–FTC Rail Cargo Hungaria 22–27 (11–16)

Kiss Szilárd Sportcsarnok. Vezette: Bóna, Földesi.

Siófok KC: Rajcic, Herczeg (kapusok), Mavsar 3, Janjusevic 1, Debreczeni-Klivinyi 4, N'Diaye 3, Milosavljevic 6, Such 1, Wald 1, Kojic, Kiss 1, Kajdon, Juhász 1, Török, Sirián 1. Vezetőedző: Uros Bregar.

FTC-Rail Cargo Hungaria: Janurik, Szabados (kapusok), Bölk 5, Hársfalvi 1, Cvijic 2, Lekic, Klujber 4, Kovács 4, Stolle 3, Márton 2, Tomori, Szucsánszki 2, Kukely 3, Edwige, Kisfaludy, Malestein 1. Vezetőedző: Elek Gábor.

Kiállítások: 2, illetve a 6. percben.

Hétméteresek: 5/3, illetve 3/1.

Uros Bregar: – Egy magas szintet képviselő csapat ellen játszottunk egy nagyon hasznos mérkőzést. Ahogyan pár napja az MKC ellen, úgy most is sokat forgattam a csapatot, rengeteg variációt és taktikai elemet próbáltunk ki különféle összetételben. Egyelőre még sok a hiba, de azon dolgozunk, hogy a szezonkezdésre ezeknek a számát a lehető legjobban lecsökkentsük.

Augusztus tizenhatodikán a Molde HK elleni bajnoki főpróba előtt másodszor is megmérkőztek a HC Dunarea Braila együttesével, amely ahogyan három hete idegenben, úgy most hazai pályán is egy, az utolsó percben szerzett góllal bizonyult jobbnak.

Az első félidőben ezúttal a hazaiak kezdtek jobban, kétgólosnál azonban nem volt nagyobb a különbség. Andela Janjusevic egyenlítő gólja után 5–5 állt az eredményjelzőn, de a fordítás elmaradt. Egy siófoki időkérés után Wald Kíra előbb egyenlített, majd második találatával a vezetést is átvették. A szoros első játékrész után a szünetben a balatoniaknál volt az előny.

A fordulás után a támadásban többek között Tamara Mavsar remekelt, így a 38. percben először vezetett az SKC négy góllal. Előnyüket azonban nem sikerült megtartani, Jelena Lavko és Kristina Liscevic a folytatásban gólerős játékot mutatott. A vendéglátók a hajrához közeledve többször is egyenlített, sőt, az 54. percben a fordítást jelentő találat is megszületett.

A végjáték egyik kulcsmomentuma Tamara Mavsar labdaszerzése volt 31–31-nél. A ziccer kimaradt és a lehető legrosszabb forgatókönyv valósult meg, ember hátrányba is kerültek a balatoniak. A fontos gólok embere ezúttal Such Nelli volt, aki másodszor is eredményes tudott lenni létszámhátrányos szituációban, mérkőzésben tartva ezzel az együttest. Végül Marija Shteriova hétméterese döntött. Az utolsó támadásból kapufát lőttek, a kipattanóból szerzett gólt pedig érvénytelenítették a játékvezetők, így ahogyan három hete, úgy most is egy góllal maradt alul a Siófok KC Brailával szemben.

Ötödik felkészülési mérkőzés

HC Dunarea Braila–Siófok KC 33–32 (13–14)

HC Dunarea Braila: Serban, Preda, Pessoa (kapusok), Severin 4, Lavko 7, Balog 3, Piscia 1, Liscevic 7, Araujo 1, Sazdovska 2, de Sousa 1, Epureanu, Cotet, Rocha 2, Shteriova 5. Edző: Neven Hrupec.

Siófok KC: Rajcic, Herczeg (kapusok), Mavsar 7, Janjusevic 6, Debreczeni-Klivinyi 4, N'Diaye 2, Milosacljevic 3, Such 4, Wald 2, Kojic, Kiss 1, Kajdon 1, Juhász, Török, Abdourahim, Sirián 2, Puhalák. Edző: Uros Bregar.

Kiállítások: 3, illetve a 4. percben.

Hétméteresek: 6/6, illetve 6/6.

A következő mérkőzés augusztus huszonharmadikán esedékes a Molde HK ellen.