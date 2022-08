A magyar válogatottban a Fino Kaposvár játékosa, Bozóki Bence is pályára lépett kezdőként a liberó szerepkört betöltve. Bátortalanul kezdtek a magyarok, talán túlságosan is tisztelték az ellenfelet. Pesti Marcellnek sérült kézzel kellett játszania, de mivel nem igazán ment így neki, ezért már az első szettben le kellett cserélni. Szerencsére Kovács Zoltán remekül pótolta. Az első etap viszonylag simán elment, bár a végén sikerült egy kicsit felkapaszkodni a spanyolokra, de így is nyolc ponttal nyertek.

Magabiztosabban léptek vissza a pályára a magyarok, sokkal jobban kezdtek és gyakorlatilag végig vezettek. A két szélső ütő, Blázsovics Péter és Horváth Kristóf ponterős játékával végül viszonylag simán sikerült az egyenlítés. A harmadik felvonást azonban ismét a vendégek kezdték jobban, de a szett közepére már stabilizálni tudták a játékukat a hazaiak. Előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. A végjátékig fej-fej mellett haladtak az együttesek, amikor pedig húsz pont fölé értek a spanyolok három nyitást is elrontottak, ezzel megkönnyítették a magyarok helyzetét. Megnyerve a játszmát már biztos volt a pontszerzés.

Viszont a spanyolok ezután villámrajtot vettek, magukhoz is ragadták a kezdeményezést, ám nem nagyon tudtak ellépni. A hajráig három, négy pontos előnyt szereztek, azonban a végjátékban hatalmas menetelést mutattak be a hazaiak: 18–21-nél zsinórban négy pontot szereztek és fordítottak az álláson is. Végül így is a vendégek jutottak szettlabdához és az elsőt már értékesíteni is tudták.

Következett a mindent eldöntő felvonás. A spanyolok domináltak inkább, 8–5-ös vendégvezetésnél pedig térfelet cseréltek a csapatok. Nem sikerült közelebb zárkóznia a magyar együttesnek, a végén pedig már hat mérkőzéslabdája is volt a vendégeknek, akik ezúttal ismét érvényesítették már a legelsőt. Így megnyerték az összecsapást, de a hazaiak által megszerzett egy pont nagyon sokat érhet majd a végelszámolásnál.

Férfi Eb-selejtező:

Magyarország– Spanyolország 2–3 (–17, 19, 23, –23, –8)

Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 1000 néző. Vezette: Bosenko, Akbulut.

Magyarország: Blázsovics (16), Tomanóczy (5), Pesti (-), Horváth K. (21), Gacs (7), Magyar (2). Csere: Bozóki (liberó), Kovács Z. (21), Kecskeméti (-), Gergye (-). Szövetségi kapitány: Koch Róbert.

Koch Róbert: – Nagyon boldog vagyok, mert nem tudom, mikor láttam utoljára a fiúkat így játszani. Hihetetlen mentális erejük volt, hogy az első felvonás után így fel tudtak állni. A spanyolok kontratámadásai sikeresebbek voltak, nekünk ezen a téren még türelmesebbnek kell lennünk, de így is jóval az eddigi formánk felett teljesítettünk. A nyitásfogadásunk például végig stabil volt.

A csoport másik mérkőzésén: Szlovákia–Grúzia 3–0 (14,21,9)