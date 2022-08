Az újonc, még nyeretlen Móri SE otthonában lépett pályára a sorozatban az Érdet, a Gyirmót második csapatát és a kupában a Pécsi VSK gárdáját is legyőző Kaposvári Rákóczi FC. Az előjelek a somogyi zöld-fehéreknek kedveztek, s ennek megfelelően vendég támadásokkal indult az összecsapás, azonban azt már az első negyed óra után látni lehetett, hogy a móri kontrákban benne van a gól. Húsz perc elteltével kezdett egyre veszélyesebbé válni a Rákóczi, Mayer Milán, Pintér Norbert és Gál Mátyás is próbálkozott egy-egy lövéssel, de ezek vagy a blokkban, vagy a kapusban akadtak el. A huszonötödik percben a móri kaputól harmincöt méterre, kissé jobbról szabadrúgáshoz jutottak a Kaposvár. A labda mögé Kálmán Szilárd állt, aki védhetetlenül lőtte a jobb felső sarokba a forduló gólját. A Rákóczi pedig kényelmesen őrizte előnyét a szünetig.

A fordulást követően sem sokat változott a játék képe. A Rákóczi nemi fölényben futballozott, de helyzetet nem tudott kidolgozni, ahogy a hazaiak sem. Egy újabb szabadrúgás azonban meghozta az áttörést a Kaposvárnak. A 65. percben Mayer Milán állította le a labdát tizenhatos bal sarkára, majd szépen tekerte azt a kapu jobb oldalába. A hátralévő percekben a móriak nagyobb energiát fektettek a támadásba, ami remek táptalajt adott a kaposvári kontráknak. A zöld-fehérek ezeknél próbálták kihasználni Pintér Norbert, Mayer Milán csatárkettős erősségeit. A hajrába lépve ez be is vált: Mayer Milán kapott jó átadást, remek csellel hozta magát helyzetbe, majd a kapufára emelte a labdát, a kipattanót pedig Pintér Norbert egy méterről fejelte a hálóba. A folytatásban a somogyiak akár tetemesre is növelhették volna az előnyüket, azonban a 82. percben egy bal oldali beadás után Bozai Bence fejese kötött ki a jobb alsóban, így az utolsó percekre új erőre kaptak a móriak.

Az utolsó percekre így maradt izgalom, de a képzettebb, jobb játékerőt felvonultató Kaposvári Rákóczi FC megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

Móri SE–Kaposvári Rákóczi FC 1–3 (0–1)

Mór, 110 néző. V.: Juhász B. (Holpár G., Urbán R.).

Móri SE: Meszlényi – Sötét, Kovács K., Tar B. (Fodor M., a 68. percben) – Finta (Erni, a 68. percben), Zsédely (Végvári, a 68. percben), Farkas Cs., Lattenstein (Ferencz B., a 77. percben), Varga B. – Peinlich (Bozai, a szünetben), Balogh L. Vezetőedző: Csucsánszky Zoltán.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Ekker, Heil, Gál, Böndi – Borbély Á. (Zólyomi, az 55. percben), Pintér M., Grabarics (Horváth B., a 81. percben), Kálmán Sz. (Kocsis B., az 55. percben) – Mayer Milán, Pintér N. (Kovács L., a 90. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Bozai (a 82. percben), illetve Kálmán Sz. (a 25. percben), Mayer Milán (a 63. percben), Pintér N. (a 78. percben).

Sárga lap: Balogh L. (a 61. percben), Kovács K. (a 62. percben), Varga B. (a 76. percben), illetve Ekker (az 54. percben), Gál (a 60. percben).