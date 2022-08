Újra világbajnoki címet ünnepelhetett a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolója, Kovács Zsófia. Az úszónő ezúttal a kolumbiai szenior-világversenyen állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, három alkalommal is. Ezzel pedig ő lett az egyetlen olyan búvárúszó-, aki junior-, felnőtt- és szenior-világbajnokságról is aranyéremmel térhetett haza. Kovács Zsófia azonban nemcsak úszóként, hanem sportvezetőként és csapatkísérőként is próbált maradandót alkotni Caliban.

– Három sportolót, egy gyöngyösit, egy debrecenit és egy kaposvárit vittem Budapestről Kolumbiába, hiszen a többiek a világjátékokról érkeztek Caliba – mondta Kovács Zsófia. – Nemcsak versenyzőként, hanem a nemzetközi szövetség szakbizottságának tagjaként is utaztam, hogy részt vegyek a szövetség közgyűlésén, ami után pár nappal rendezték a szenior-világbajnokságot. Korábban, 2008-ban már versenyeztem Kolumbiában, szép emlékeket őrzök, már akkor megfogott a helyiek pozitív hozzáállása, a kultúra és az éghajlat. Furcsa érzés volt szenior korosztályban versenyezni, de úgy vélem, becsülendő, ha valaki a mindennapok, a munka mellett időt és energiát szán a sportra. Úgy gondolom, hogy példát kell mutatni a fiatalok számára, hogy a tanulás és a munka mellett megéri sportolni, ha másért nem, akkor az egészségért. Fáradtan mentem a világbajnokságra, mivel előtte Portugáliában voltam a Medigames-en, ahol az orvostudományi kart képviseltem. Az egészségügyben dolgozóknak és hallgatóknak rendezett versenyen több számban is rajthoz álltam, többet meg is nyertem. Jövőre Madeira ad majd otthont a Medigames-nek, amire szintén szeretnék kiutazni.

Kovács Zsófiának a világbajnokság alatt sikerült szakmai kapcsolatot kiépíteni a kolumbiai szövetséggel, majd a CMAS közgyűlésén elfogadtatta ötletét.

– A közgyűlésen elfogadták a felvetésemet, hogy első körben oklevéllel díjazzák azokat sportolókat, akik a délelőtti előfutamokban úsznak, ha a váltó dobogón végez, hiszen ők is hozzájárulnak a csapat eredményességéhez – mondta Kovács Zsófia. – Mivel pozitívan fogadták ezt az ötletet, így a következőben azért fogok dolgozni, hogy a következő világversenyeken már érmet is kapjanak az előfutamban úszók. Ezt személyes küldetésemnek érzem, hiszen, ha ez az úszásban működik, akkor itt is működnie kell.

Kovács Zsófia a nemzetközi szövetség tagjaként több online edzőképzés szervezésében is részt vett az elmúlt időszakban.

– Ezek során az úszóedzőket képezzük át uszonyosúszó-edzőkké – tette hozzá a kaposvári világbajnok. – Ilyenkor egy kulcsot adunk a kezükbe, aminek segítségével megtanulhatják, hogyan tudják használni az eszközöket, hogyan tudnak minél több versenyen részt venni.

A kaposvári sportszakember, akit több országba is hívnak, hogy beszéljen a tapasztalatairól, nemrég könyvet is írt, melynek már zajlik a fordítása angol nyelvre.



Fotó: Muzslay Péter