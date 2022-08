Kemény felkészülés után utazott el a dániai Silkeborgba Szerafin Zsófia. A Kaposvári Vízügyi SC versenyzője a maraton Európa-bajnokság első napján állt rajthoz a junior K-1-esek mezőnyében, ahol az öt körből álló, négy futószakasszal tarkított pályán végül mindenkit maga mögé utasított és kilenc másodperccel megelőzve dán riválisát megszerezte az aranyérmet. Ezzel pedig megalapozta a magyar csapat kitűnős szereplését, hiszen válogatottunk az éremtábla élén zárta a kontinensviadalt.

– Izgultam a verseny előtt, hiszen először szerepeltem Európa-bajnokságon, de az megnyugtatott, hogy az edzőm, Faludy András ott volt velem, illetve az is, hogy remek volt a társaság – mondta Szerafin Zsófia, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – A rajtnál már teljesen nyugodt voltam és szerencsére a versenyen minden úgy sikerült, ahogy azt előre elterveztük. Ezt az eredményt szeretném tovább fokozni: szeptemberben rendezik a maraton világbajnokság válogatóját, a célom, hogy egy jó versenyzéssel kijussak Portugáliába, ahol szintén szeretnék jól szerepelni.

Az Európa-bajnokot péntek délelőtt számos virágcsokor társaságában köszöntötték Kaposvár elöljárói, Szita Károly polgármester és Dér Tamás alpolgármester, sportegyesületének vezetői és természetesen csapattársai is a desedai csónakházban.

– Mindig nagy élmény, amikor egy világversenyen magyar sportolóért doboghat a szívünk, de ez az érzés hatványozódik, ha kaposvári versenyzőről van szó – fogalmazott Dér Tamás, aki hozzátette: minden ifjú sportoló mögött ott állnak a szülők, akiknek köszönet jár azért, mert időt, energiát nem sajnálva támogatják gyermeküket. Kiemelte: jó példák vannak a kaposvári kajakokok előtt, hiszen Horváth Lilla után most Szerafin Zsófia is Európa-bajnoki címet szerzett.

– Számítottam arra, hogy Zsófi a mezőny elején lesz, de az meglepett, hogy ennyire érvényesült az akarta – mondta Szerafin Zsófia edzője, Faludy András, aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Versenysport Bizottságának elnökeként, a magyar csapat kísérőjeként is részt vett a dániai kontinensviadalon. – Azt tudtuk, hogy remek formában van, az időeredményei is ezt igazolták az Európa-bajnokság előtt, bár volt az év során mélypont, de ebből ki tudott jönni. A verseny végén belőlem is óriási feszültség szabadult fel, meg is könnyeztem az aranyérmet, hiszen Horváth Lilla után végre sikerült megint felérnünk Európa tetejére.

A Kaposvári Vízügyi SC sportolói a dániai Európa-bajnoksággal egyidőben Szegeden versenyeztek, a serdülő, ifjúsági és U23-as Magyar Bajnokságon, ahol Tóth Adorján párosban, míg Skobrák István egyéniben szerzett bronzérmet. A nyári szünet előtt pedig még egy megméretés vár a legfiatalabb korosztályra, ugyancsak Szegeden. Augusztus hatodikán és hetedikén ugyanis a Tisza-parti város ad otthont a gyermek, kölyök Magyar Bajnokságnak, amely keretén belül megemlékeznek majd Kolonics Györgyről is.