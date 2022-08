A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa volt a házigazdája szerdától vasárnapig a junior és fiatal lovastornászok Európa-bajnokságának. A Pannon Lovasakadémián rendezett versenyen tizenhét ország közel százötven lovasa mutathatta be a produkcióját. Történelmi eseménynek volt az otthona a somogyi megyeszékhely, hiszen eddig még nem avattak Európa-bajnokot fiatal lovastornász kategóriában, a nézők pedig ingyen tekinthették meg a kontinenstornát.

Az idei már az ötödik nagy nemzetközi megméretés volt, melynek a MATE Kaposvári Campusa adott otthont. A szak­ág komoly múlttal rendelkezik a Pannon Lovas­akadémián, hiszen a Lovas­akadémia SC színeiben Bence Balázs korábban junior Európa-bajnoki-címet szerzett. S a szervezők abban bíztak, hogy a magyar indulók ezúttal is szép eredményeket érnek el, s ez be is jött, miután több kiváló hazai produkciónak is tapsolhattak a nézők.