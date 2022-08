Pénteken és szombaton is hatalmas izgalmakra, nagy és látványos csatákra számítanak szervezők és a résztvevők is az V. Azúr-Császárrét Openen, melynek ezúttal is a Donneri Sportközpont ad majd otthont.

– Ez egy hiánypótló rendezvény, hiszen a világbajnokságon kívül nincs még egy ilyen rangos verseny – tudtuk meg Harsányi Ádámtól, a rendezvény főszervezőjétől. – A külföldi sportolók egyre inkább szeretnek Kaposváron versenyezni, ami a színvonalnak köszönhető. Idén is számos világ- és Európa-bajnok érkezik majd a Császárrét Openre. Úgy gondolom, sikerült egy remek nemzetközi tornát szervezni, de itt nem állunk meg, hiszen vannak még nagy terveim. Az egyik, hogy szeretnék Magyarországra hozni egy világbajnokságot.

– Nagy örömmel tölt el minket, hogy ettől az évtől kezdve névadó szponzorai lehetünk ennek a sikeres, nemzetközileg elismert lábtenisz bajnokságban – emelte ki Lakatos Zsombor, a névadó főszponzor képviselője. – Az eseményt az elmúlt években is támogattunk, ami jól mutatja az Azúr drogéria elkötelezettségét a sport, illetve Kaposvár városa iránt. Büszkék vagyunk a szervezőkre, hogy cégünk, illetve városunk nevét is Európa, sőt világszerte ismertté teszik ezzel a tornával, melyet hosszútávon kívánunk támogatni.

Az Azúr-Császárrét Open erősebb, mint az országos bajnokság, hiszen a hazai klasszisok mellett kiváló cseh, ukrán, lengyel, román és szlovák versenyzők is pályára lépnek a somogyi megyeszékhelyen.

– Alapvetően minden verseny remekül beilleszthető a válogatott programjába, a Császárrét Open különösen, hiszen az eddigi években is remekül szolgálta a felkészülést – fogalmazott Pál Tamás, a magyar férfi, a női, illetve az U21-es magyar lábtenisz válogatott szövetségi kapitánya. – A verseny mindig egy elengedhetetlen része a felkészülésnek, mivel edzésen meg lehet tanulni a technikákat, de a hangulatot, azokat az érzéseket, amelyek felszabadulnak az emberben egy jó eredmény után csak az ilyen tornákon lehet átélni. A nagyon erős mezőny miatt ez most különösen igaz lesz, a magyar csapat tagjainak jó teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy ott legyenek a végjátékban. Szerencsére a motivációjuk adott. Szövetségi kapitányként figyelemmel fogom kísérni a versenyzőket, próbálok majd az időkéréseknél, meccsek után segíteni nekik.

A világ- Európa és többszörös magyar bajnok Pál Tamás a szövetségi kapitányi feladatai mellett salakra is lép, méghozzá feleségével, a szintén többszörös magyar bajnok Pál-Kőrösi Evelinnel.

– Játékoként élvezetes pályára lépni egy ilyen jó szervezésű tornán, melyben keresve sem talál hibát az ember – tette hozzá Pál Tamás. – Sokadig alkalommal indulok majd el rajta feleségemmel, amit szintén egy remek érzés, pláne úgy, hogy nem lógunk ki a mezőnyből. Ezúttal is próbálunk majd több kellemetlen percet okozni a legjobb párosoknak.