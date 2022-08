Jövő szerdán játssza első előkészületi mérkőzését a Kometa Kaposvári KK, mely Zágrábba utazik, ahol a KK Cedevita együttese ellen lép majd pályára. Pénteken aztán Székesfehérvár felé veszik az irányt, s az Alba Fehérvárral mérkőznek meg. Szeptember kilenc és tíz között rendezik az MVM-Bányász kupát Oroszlányban, melyen a somogyi együttes is részt vesz, az első nap a Sopron KC lesz az ellenfelük, másnap pedig a helyosztók lesznek. A paksi X. Morgen Ferdinánd Emléktornán is ott lesznek; szeptember 16-án a Naturtex-SZTE-Szedeákkal csapnak össze, a helyosztók pedig 17-én lesznek. Szeptember 24-én az Atomerőmű SE elleni összecsapással emlékeznek meg Orosz Lászlóról, ez lesz az első találkozó, melyen a szurkolóink hazai pályán is találkozhatnak a csapattal.

Fotós: Lang Robert

Felkészülési mérkőzések, tornák. Augusztus 31.: KK Cedevita–Kometa Kaposvári KK (Zágráb); szeptember 2.: Alba Fehérvár–Kometa Kaposvári KK (Székesfehérvár). MVM-Bányász Kupa (Oroszlány), szeptember 9., 15:30 óra: Kometa Kaposvári KK–Sopron KC, szeptember 10.: helyosztók. X. Morgen Ferdinánd Emléktorna (Paks), szeptember 16., 16 óra: Naturtex-SZTE-Szedeák–Kometa Kaposvári KK, szeptember 17.: helyosztók. XI. Orosz László Emlékmérkőzés (Kaposvár), szeptember 24., 18 óra: Kometa Kaposvári KK–Atomerőmű SE.

Változás a szakmai stábban

– A következő szezonban Csik Olivér lesz a csapat erőnléti edzője, a csapatorvosunk pedig Palka Gergely lesz, aki azt a Néber Árpádot váltja, aki 1983-tól, amikor a csapat feljutott az élvonalba, látta el ezt a pozíciót – tájékoztatott hivatalos honlapján, a delfinek.hu-n a Kometa Kaposvári KK. – Néber Árpád nem szakad el a klubunktól, hiszen a tanácsaira, szakmai tudására a jövőben is számítunk.

A szakmai stáb. Vezetőedző: Ivan Rudez. Másodedzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan. Erőnléti edző: Csik Olivér. Gyógytornász: Fekete Judit. Gyúró: Horváth Tamás. Csapatorvos: dr. Palka Gergely. Technikai vezető: Mihályfalvi Péter.

A Kometa Kaposvári KK jelenlegi játékoskerete: Krnjajszki Borisz, Hendlein Roland, Bogdán Benedek, Csorvási Milán, Puska Bence, Paár Márk, Tomislav Gabric (horvát), Sebastian Aris (dán), Michael Hughes (amerikai), Amin Adamu (brit – próbajátékon van), Plézer Gábor, Hajduk Attila, Antalics Dániel, Halmai Dániel, Szőke Bálint. Vezetőedző: Ivan Rudez (horvát). Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.