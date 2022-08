A Practical VLS Veszprém albérletében, Ajkán lépett pályára a Kaposvári Rákóczi FC az NB III. Nyugati csoportjának második fordulójában. A somogyi zöld-fehérek kezdője egy helyen változott a vasárnapihoz képest, hiszen egy kisebb sérülés miatt Pintér Norbert nem utazott el a társakkal. Az összeállítás mellett a felálláson is változtatott Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere, hiszen Gál Mátyás a csatárok mögött futballozva próbált labdát szerezni, míg Mayer Milán ezúttal nem ékként, hanem a védelem előtt játszott. Az első félidőben mind a két kapu előtt adódtak bőven izgalmak, majd a másodikat egy ziccerrel nyitotta a Rákóczi, amely ezt követően gyorsan kétgólos hátrányba került. Ebből próbáltak felkapaszkodni a somogyiak, de Kálmán Szilárd kihagyott büntetője megpecsételte a sorsukat.

A vereség mellett az is érvágás kaposvári szempontból, hogy az utolsó percben Bíró Dominik súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, s csak hord­ágyon tudta elhagyni a játékteret.

– Szerettünk volna minél feljebb labdát szerezni, ebből adódtak is lehetőségeink, de az ellenfélnek is voltak helyzetei az első félidőben – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – A szünetben azt kértem, hogy legyünk stabilabbak hátul, hogy ne alakítson ki annyi lehetőséget az ellenfél, a labdaszerzések után használjuk ki a területeket, vezessünk minél több veszélyes ellentámadást. A tizenegyes előtt Ekker Milán ziccert hibázott, de ilyen a sors, hiszen egy perc múlva előnybe került a Veszprém, majd erre rárúgták a másodikat. Még ekkor is azt éreztem, hogy meccs­ben vagyunk, jött a tizenegyesünk, de olyan formában vagyunk, hogy még a kipattanó is kifelé pattant a kapufáról, így az ellenfél megőrizte a kétgólos előnyét. Sajnos a mérkőzés végén az egyre jobb formába kerülő Bíró Dominik combsérülést szenvedett, reméljük, hogy nem súlyos.

– A mérkőzés első félideje borzasztó volt, amióta Veszprémben vagyok edző, még nem láttam ilyet, így ennek is szólt a hármas csere, mivel abszolút elégedetlen voltam – fogalmazott Pető Tamás, a Practical VLS Veszprém vezetőedzője. – Stabilizálnunk kellett a középpálya közepét, ahol gyenge teljesítményt nyújtottak a játékosok. A második félidőre feljavult a játékunk és a helyzeteink alapján teljesen megérdemelten nyertünk, bár nem játszottunk olyan jól, mint az előző fordulóban. Sok lehetőséget dolgoztunk ki, a második gólunkat egy szép támadás előzte meg, amiből volt még pár. Ezeket ki kellett volna használni, főleg a nyolcadik percben, amikor egy az egyben a kapussal szemben lépett ki a játékosunk, aki talán megijedt a lehetőségtől. A Kaposvár sokkal jobban nézett ki, mint tavasszal, jobb fizikai állapotban vannak és jobb futballt játszottak, de erre felkészültünk.

Practical VLS Veszprém–Kaposvári Rákóczi FC 2–0 (0–0)

Ajka, 170 néző. V.: Iványi G. (Jakab B., Aczél P.).

Practical VLS Veszprém: Héninger – Krebsz, Gulyás, Zachán, Kovács D. (Molnár B., a szünetben) – Somogyi R. – Ulbert (Horváth H., a 28. percben), Varga M. (Iszlai, a 28. percben), Baldauf, Major N. (Bakos, a 77. percben) – Végh T. (Gálfi, a 28. percben). Vezetőedző: Pető Tamás.

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs – Borbély Á., Kocsis B., Harsányi D., Böndi – Horváth B. (Kálmán Sz., a 64. percben), Mayer Milán (Országh, az 54. percben), Gál, Zvara (Kovács L., a 85. percben) – Ekker (Zólyomi, a 64. percben), Bíró D. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Major N. (az 54. percben – 11-esből), Horváth H. (az 56. percben).

Klein Péter