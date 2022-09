Nagyatádi FC–Toponár SE

(szombat, 14 óra)

Bár már a negyedik játéknap következik, de eddig mindkét fél csak egy-egy meccsen lépett pályára, a hazaiak a Marcalit, míg a vendégek az Öreglaki Medosz SE együttesét győzték le. A Toponárnak és a Nagyatádnak is igazi erőfelmérő lesz az ütközet, hiszen mindkét együttes élcsapatnak számít. Ha az esélyeket nézzük, akkor a hazai pálya miatt Papp Zoltánék az esélyesebbek.

Nagybajomi AC– Kaposfüred SC

(szombat, 17 óra)

Az újonc Kaposfüred még nem veszített pontot, három meccsen kilenc pontot gyűjtött, ráadásul az előző fordulóban a bajnokesélyes Balatonlellét győzte le. A gólkülönbségük is tiszteletet parancsol, hiszen hétszer találtak az ellenfelük kapujába, míg az ő hálójuk érintetlen maradt. Nagybajomban sem lesz könnyű dolguk, hiszen Horváth Péterék komoly játékerőt képviselnek és a végelszámolásnál ott lesznek a tabella első felében.

Balatonlellei SE– Kadarkút KSK

(szombat, 17 óra)

Mint már fentebb is említettük, a Balatonlelle kikapott a Pál Gábor edző vezette fürediektől, s ezzel már öt vesztett pontnál tart, hiszen a Nagybajom ellen „csak” döntetlent játszottak. A Kadarkút sem úgy kezdte a szezont, ahogy arra számítani lehetett, a Somogysárdot ugyan kiütötték Pandur Ádámék, de a Tabtól kikaptak, ami azért több mint meglepetés. A találkozó egyik nagy kérdése az lesz, melyik egylet tér vissza a győzelem útjára.

Balatoni Vasas SE– Csurgói TK

(szombat, 17 óra)

A tópartiak és a dél-somogyiak is egy-egy vereséggel és győzelemmel kezdték a kiírást, persze ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Elég csak felidézni a Vasas tavaszi szezonját, amikor is szinte mindenkit legyőzték, s végül az ötödik pozíciót szerezték meg a bajnokságban. Csurgón a nyáron edzőváltás volt, Domján Lászlót a Bolla Szilárd–Bódis Gábor alkotta trénerpáros váltotta a kispadon, s valószínűleg, ha beérik a munkájuk, számolni kell velük is.

Tabi VSC–Marcali VFC

(vasárnap, 17 óra)

A hazai környezet Ladiszlai Krisztiánékat segíti, hiszen Tabon kikapott a Kadarkút. Ezúttal Bőzsöny János csapata, a Marcali vendégeskedik náluk. A papírforma vendéggyőzelmet ígér, de ehhez lesz egy-két szava a házigazdának is.

Somogysárdi SE–Juta SE

(vasárnap, 17 óra)

Nehéz lenne megtippelni, ki nyeri meg a találkozót, hiszen a sárdiak legyőzték a Csurgót, de kikaptak a Kadarkúttól és döntetlent játszottak a Marcalival. A Juta pedig eddig mindössze egy meccset játszott: 2–1-re legyőzte az Öreglakot.

Öreglaki Medosz SE– Segesdi SE

(vasárnap, 17 óra)

A pont nélkül álló újonc a még egyetlen meccset sem játszott segesdieket fogadja, azaz tipikus kiesési rangadó lesz. Azt még egyelőre nem lehet tudni, milyen játékerőt képvisel Nagy Attila vezetőedző gárdája. Egy csapatnyi játékos távozott ugyanis Segesdről, s rengeteg érkezett. Nagy kérdés, használt-e nekik a hosszúra nyúlt szünet, s a társaság csapattá kovácsolódott-e már.

A Balatonkeresztúr SK szabadnapos lesz a 4. fordulóban.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Decsi Richárd (Toponár SE) 4 gól, 2. Laki-Molnár Olivér (Marcali VFC) és Virágh Krisztián (Öreglaki Medosz SE) 3-3 gól. Tíz labdarúgó szerzett 2-2 találatot.

Így folytatják

Az ötödik forduló párosítása: Szombat, 16.30 óra: Toponár SE–Somogysárdi SE, Csurgói TK–Balatonlellei SE, Kadarkút KSK–Nagybajomi AC. Vasárnap, 16.30 óra: Juta SE–Tabi VSC, Marcali VFC–Balatoni Vasas SE, Kaposfüred SC–Balatonkeresztúr SK, Segesdi SE–Nagyatádi FC. Az Öreglaki Medosz SE szabadnapos lesz az ötödik játéknapon.





A bajnokság állása