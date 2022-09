– A rajtnál egy kicsit beragadtunk, ez talán annak tudható be, hogy később rázódott össze a csapat, a kemény nyári edzéseket követően – fogalmazott Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Sajnos így fontos pontokat veszítettünk a szezon elején, ezeket folyamatosan szeretnénk visszaszerezni, reméljük, hosszútávon sikerülni fog. Ahogy múltak a mérkőzések, úgy váltunk egyre jobbá játékban, magabiztos győzelmeket arattunk, de a Fehérvár második csapata ellen volt egy olyan vereségük, ami a legrosszabban alakult számunkra. Ez egy figyelmeztető jel is volt egyben a számunkra, hogy minden meccsbe bele kell adnunk mindent. Viszont vannak biztató jelek is.

A MOL Magyar Kupa mérkőzés legutóbbi fordulójában érdekes helyzetbe került a Rákóczi, hiszen az első két játéknapon még a somogyiak számítottak esélyesek a megye egyes csapatok ellen, míg az élvonalbeli ZTE ellen már nekik lett volna szükségük országos bravúrra a továbbjutáshoz. Horváth Rudolf remekül összerakta a csapat taktikáját, hiszen a zalaiak az első félidőben nem tudtak mit kezdeni a szervezett kaposváriakkal, akik sokat profitálhattak ebből a találkozóból.

– A ZTE ellen kaptunk egy nagy lehetőséget arra, hogy megmutassuk magunkat, ami hellyel-közzel sikerült is – tette hozzá Horváth Rudolf. – Ez meccs nem altathat el minket, hiszen az NB III.-ban legalább ilyen minőségben kell játszani. Ehhez sokat tettek hozzá a fiatalok, akik folyamatosan fejlődnek és versenyhelyzetet teremtenek. A jövőben is szeretnénk rájuk támaszkodni, ez lett a fő irányvonal. Hiszünk bennük és a kemény napi munkában. A bajnokságban is meg kell mutatnunk, hogy fejlődtünk és szintet tudunk lépni.

A kaposváriak számára remek hír, hogy a ZTE FC elleni mérkőzésen újra pályára léphetett Bíró Dominik, aki még a második fordulóban szenvedett combsérülést, de még így is rendkívül hosszú a maródiak listája, hiszen Gál Mátyás, Mayer Máté és Harsányi Dániel sem bevethető.

– Pintér Norbert is visszatérhet, neki csak egy kisebb sérülése volt, de helyette most Kovács Lajost kell nélkülöznünk – mondta Horváth Rudolf. – Hangsúlyozom, hogy a fiataloknak köszönhetően bő a keret, mindenki azonnal be tud szállni, akár a kezdőcsapatba is. Viszont ha mindenki egészséges, akkor egy olyan versenyhelyzet alakulhat ki a keretbe kerülésért is, ami régi vágyunk. Ez is egy újabb szintlépést tenne lehetővé. A sérülés viszont benne van a játékban, ez azonban nem lehet számunkra kifogás.

A Kaposvári Rákóczi legközelebb vasárnap 16 órakor lép pályára, amikor is a Komárom VSE csapatát fogadják a zöld-fehérek az NB III. Nyugati csoportjának kilencedik fordulójában.