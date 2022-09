Immáron második alkalommal rendezték meg a Somogy Megyei Kosárlabda All-Star Gálát, s ezúttal is a Kaposvár Aréna adott otthont a nagy népszerűségnek örvendő események. A két együttes ezúttal is Ékes-csapat, valamint Skoda-csapat néven szerepelt, ezzel is tisztelegve a megye kosárlabdázásában elévülhetetlen érdemeket szerző Ékes Tamás és Skoda László emléke előtt.

Mindkét együttes, ha nem is véresen, de nagyon komolyan vette a mérkőzést, igaz az Ékes-csapat kicsit idegesebbnek tűnt, hiszen rengeteg ziccert kihagyott és több hiba is csúszott a játékukba, ennek ellenére ellenfelük „csak” ötpontos előnyt szerzett az első negyed végére. A folytatásban aztán már beestek a közeliek és hamar ledolgozta hátrányát az Ékes-csapat, sőt a vezetést is átvette, ám a félidőre így is a Skoda-csapat vonulhatott minimális egypontos fórral.

A fordulás után is nagy küzdelem zajlott a pályán, a szürke mezesek kiválóan céloztak a triplavonal mögül, míg riválisuk inkább a betöréseket erőltette. A kinti dobásoknak köszönhetően, ismét ellépett a Skoda-csapat, így nyugodtabban várhatta az utolsó felvonást. Melyben ugyan nagyot küzdöttek a sárgák, de már nem tudták megnehezíteni ellenfelük dolgát.

A szünetben rendezték meg a tripladobó versenyt, melyet nagy csatában, szétlövés után Tóth Kristóf (Meló-Diák KK) nyert meg. A II. METYX Somogy Megyei Kosárlabda All-Star Gála MVP-jének Tóth Mátét (Meló-Diák KK) választották meg, két különdíjat is átadtak a szervezők: az Ékes-csapatból Bán Balázs, a Skoda-csapatból Pintér Kristóf érdemelte ki az elismerést.

– Több rutinos kollégától is tanácsot kértem, olyanoktól, akik több éve játszanak a megyei pontvadászatban, mielőtt belevágtam volna a szervezésbe – mondta Kovács Dániel, a Somogy Megyei Kosárlabda All-Star Gála ötletgazdája. – A cél az volt, hogy népszerűsítsük a bajnokságot, ezért összeválogattuk a legmagasabb szinten játszó kosárlabdázókat. Ez már a második esemény, s úgy gondolom, mindkettő elérte a célját, bár az elsőn kicsit több néző volt, most viszont sikerült egy támogatót is a rendezvény mellé állítani.

Kovács Dániel hozzátette: kicsit hiányérzete van azért mert az együttese, az Ékes-csapat nem tudott nyerni, s azt hangsúlyozta, abban bízik jövőre ismét meg tudják rendezni az All-Star Gálát.



Ékes csapat– Skoda csapat 72–89

(18–23, 23–19, 21–27, 10–20)

Kaposvár Aréna. Vezette: Bartics, Lakos, Boros.

Ékes csapat: Horváth N. (18), Mihalics Z. (7), Kun K. (6), Bodródi M. (5/3), Kovács D. (2). Csere: Bán B. (15/3), Kovács M. (11/3), Koma K. (4), Bodródi Dávid (2), Kiss V. (2), Bodor D. (–), Bodródi Dániel (–). Edző: Romanek Péter

Skoda csapat: Tóth M. (23/21), Hideg N. (10), Veres Cs. (8 ), Tóth K. (7/3), Kovács B. (2). Csere: Pintér K. (20/15), Nagy D. (7), Zsille P. (6/6), Babócsai P. (2), Madarász A. (2), Sótonyi Á. (2), Csizmadia G. (–), Pöttendi G. (–). Edző: Tombor Márton.



Az all-star gálán részt vett játékosok

Kiss Viktor, Koma Krisztián, Mihalics Zoltán (Marcali VSZSE), Kovács Dániel, Kovács Márió, Kun Kenéz, Horváth Norbert (Zrínyi KK), Bodródi Márk, Bodródi Dániel, Bodródi Dávid (Tüskevári SE), Bodor Dániel, Bán Balázs (Azúr Drogéria KK), Tóth Kristóf, Tóth Máté, Zsille Péter, Pöttendi Gábor (Meló-Diák KK), Hideg Norbert, Kovács Barna, Pintér Kristóf, Sótonyi Ádám (Táncsics-Gyakorló), Madarász András, dr. Veres Csongor Richárd (Tamási Dámok) Babócsai Péter, Nagy Dávid, Csizmadia Gábor (Henger KK). Edzők: Tombor Márton és Romanek Péter (Zrínyi KK).



A hónap végéig lehet még nevezni a Somogy megyei kosárlabda-bajnokságra, mely október nyolcadikán kezdődik. Eddig összesen nyolc együttes adta le a nevezését, a Henger KK jelezte részvételi szándékát, de ezt írásban még nem erősítették meg. Az előző pontvadászathoz képest a Monok SE csapatával bővül a mezőny, ám még az is előfordulhat, hogy tíz gárda küzd majd meg a minél jobb helyezésért, hiszen egy Balaton-parti egylet még gondolkodik az induláson. Ahogy az előző szezonban, úgy az előttünk álló idényben is a kaposvári Körcsarnokban rendezik meg a mérkőzéseket.

Az idei évre tervezett játéknapok: október 8. és 16., november 5., 12., 19., és 26., valamint december 3.

Az eddig benevezett

csapatok

Zrínyi KK, Táncsics-Gyakorló, Meló-Diák KK, Marcali VSZSE, Tüskevári SE, Tamási Dámok, Azúr Drogéria KK, Monok SE, Henger KK (még várják a nevezésüket).



Fotók: Lang Róbert