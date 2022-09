Aki látja Molnár Zoltán eredményeit, nem is hinné, hogy 2020-ban egy szörnyű autóbalesetet élt túl. A balatonboglári borkombinátnál személykocsijával egy teherautó alá gyűrődött, tizennégy csonttörést szenvedett, a csuklóját gyakorlatilag levágták az üvegszilánkok. Egy esztendővel később azonban már Somogybabodon versenyzett, és már akkor azt tervezte, hogy a 4X4 triál kontinensviadalon a dobogó legfelsőbb fokára áll. Az idén újra ringbe szállt az Európa-bajnoki címért a standard kategóriában és győzött.

– Először mégsem akartam nevezni, mert még nem éreztem úgy, hogy készen állnék egy ilyen megméretésre. De egy ismerősöm felhívott azzal, hogy nem látta a nevem a nevezési listán és addig győzködött, amíg igent nem mondtam – mondta Molnár Zoltán.

Nehézkes volt az indulás, sőt egy kicsit minden körülmény úgy tűnt, mintha az égiek sem akarták volna, hogy Molnár Zoltán versenyezzen, hiszen az út és a szállás is körülményes volt. De a balatonboglári sportoló híres az akaraterejéről és ezúttal sem hagyta eltántorítani magát a kitűzött nem kis céltól.

– Szombaton esett az eső és a pálya sem volt könnyű, mivel egy kőbányában rendezték meg a versenyt. Ezért óriási köveken kellett haladni, melyek természetesen mozogtak is – idézte fel a Cervena Skala-i versenyt a balatonboglári triálos.

Szerencsére azonban az autót sikerült kiválóan felkészíteni és remek navigátor segítette Molnár Zoltán dolgát.

– Szür Balázs volt a navigátorom, akivel egymás ellen versenyzünk a magyar bajnokságban – tette hozzá. – Két fordulóban eddig első lettem, egyben második, de csak mert Balázs meg tudott verni. Ezután meggondolom, hogy beengedjem-e magam mellé az Eb-n – tette hozzá nevetve a sportoló.

A verseny mentálisan volt igazán megterhelő Molnár Zoltán számára, hiszen nagyon közel voltak egymáshoz egy német versenyzővel. Ezért folyamatosan koncentrálni kellett, hogy ne tudja növelni előnyét az ellenfél.

A fizikai felkészülés nagyrészt medencében zajlott, hiszen a balesete óta úszással rehabilitálja magát.

– Még vannak bennem fémek itt-ott és a csípőprotézis-műtétre is várok még, de az úszás sokat segít a felépülésben – magyarázta Molnár Zoltán.

Heti húszezer métert tesz meg a medencében a megfelelő kondíció megőrzéséhez, egyelőre más módon még nem trenírozhatja magát. Ennek ellenére a magyar bajnokságban is rajthoz állt.

– Nem győzöm megköszönni Kürti Zsoltnak, az orvosomnak, hogy ilyen jól összerakott és Papp Lászlónak, a somogybabodi fesztivál szervezőjének, valamint Magyar Terepjárós Triálsport Egyesületnek az év közbeni támogatást – hangsúlyozta a balatonboglári Molnár Zoltán.

Utóbbi következő futamát Kerekiben tartja, mely egyben a magyar bajnokság futama is. A rajtlistában biztosan ott fog szerepelni Molnár Zoltán neve is, s arra számít, itt is a dobogó legfelsőbb fokára állhat majd fel, hiszen a következő cél a magyar bajnoki cím elnyerése.



Már ötödik Európa-bajnoki címét szerezte meg a balatonboglári Molnár Zoltán

Kiválóan sikerült az autó felkészítése a nagy szlovákiai versenyre