Alaposan megszorongatták a NEKA – 19 év átlagéletkorú – fiataljai a Siófokot, a házigazdák a tizedik perctől csak futottak az eredmény után, a szünet előtt már ötgólos hátrányban is voltak (10-15). A fordulás után megkezdték a felzárkózást, az ötvenedik percre utol is érték ellenfelüket (22-22), majd a végjátékban győzött a rutin és a tapasztalat. A „fölényes” győzelmük annak köszönhető, hogy a találkozó utolsó két találatát ők jegyezték Debreczeni-Klivinyi, illetve a hazai oldalon a találkozó legjobbjának választott Mavsar révén. A sikerük egyik titka, hogy a tizenhárom védést bemutató Wéninger a szünet után már nem tudta megismételni első félidei teljesítményét, melyben kilenc hárítást mutatott be, közte egy hetesét és a remeklő Uhrintől is már csak egy gól jött az utolsó tizenegy percben. - Pihentetnem kellett a szünet után, nem bírta volna végig – mondta róla a lefújás utáni sajtótájékoztatón Bohus Bea vezetőedző, aki szerint a vereségükbe a játékvezetői ítéletek is közrejátszottak. - Büszke vagyok a gyerekeimre, szenzációsan játszottak, a végére elfáradtak. A találkozó előtt az volt a kérdés, hogy mit látok viszont a megbeszéltekből a pályán, ennek maximálisan megfeleltek ennek. - Voltak szakaszok, amikor nem voltunk ott fejben – jegyezte meg a vereség újabb okát a meccs egyik boglári hőse Uhrin Lili.

A másik oldalon csak a két pontnak lehet örülni, Uros Bregar edző szerint az egyetlen gratuláció a bogláriakat illeti. A találkozó első félidejét külön kiemelte, mellyel nagyon elégedetlen volt, szerinte egy pontra ezúttal is, miként az Érd ellen rászolgált volna ellenfelük. - Gyakoroltuk az 5-1 elleni támadójátékot, mégsem tudtak ezzel mit kezdeni – bosszankodott Puhalák Szidonia, akinek az utolsó húsz percben dobott három gólja nagyon kellett a sikerhez.

Siófok KC – NEKA 28-25 (11-15)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Asztalos, Szalay.

SKC: Rajcic – Schuch 2, Kiss N. 1, Janjusevic 5, N’Diaye, Kajdon, Mavsar 8(2). Csere: Herczeg (Kapus), Kojic 2, Török, Debreczeni-Klivinyi 7, Juhász F., Puhalák 3. Edző: Bregar Uros.

NEKA: Wéninger – Molnár D., Kovalcsik 4, Varga E. 5, Juhász K., Uhrin 9, Szabó A. 5. Csere: Zaj (kapus), Varga E., Zsembery, Kellermann 1, Csata 1, Szabó L., Gém, Horváth P., Kocsis B. Edző: Bohus Bea.

Kiállítások: 4(2), illetve 10(6) perc.

Hétméteresek: 3/2(3/2), illetve 1/1(1/1).

Piros lap: Szabó L. 60. perc.